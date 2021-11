Aún no guardes tu abrigo, seguirá el 'fresco' este martes

MÉRIDA, Yuc.- Para este martes 16 de noviembre el clima en Yucatán será fresco, pues se prevé que la masa de aire frío que acompañó al frente frío No. 8 genere temperaturas templadas, con cielo despejado.

Se espera un amanecer fresco y luego ambiente caluroso con cielo medio nublado con potencial de lluvias en el este, noreste y sureste de Yucatán por la tarde, con vientos del este y noreste.

Fresco amanecer

Las temperaturas mínimas esperadas serán de 12 a 15 grados en el cinturón de cenotes central, ex zona henequenera y sur de la entidad; y de 17 a 20 en el resto del territorio.

Las máximas esperadas son de entre 27 y 29 grados en la costa y de 30 a 32 en el interior del Estado y la ciudad de Mérida.

Hasta esta noche no hay ningún Ciclón Tropical formado en el Océano Atlántico y no se espera formación alguna al menos en los próximos 5 días, por lo que los habitantes de esta parte de México no corren ningún peligro.

Con información del meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

