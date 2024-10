Dos ondas tropicales generarán lluvias durante la semana en la entidad

Prepare su paraguas, impermeables, nylon o lo que use para cubrirse de la lluvia, ya que si bien no se esperan precipitaciones intensas, salvo en algunas zonas, si lloverá con intensidad variada esta semana a causa de dos ondas tropicales cuyos efectos comenzarán a sentirse hoy, señaló el meteorólogo del Ciafeme de la Uady, Juan Vázquez Montalvo, quien aseguró que el sistema que se formó en el Atlántico no es de peligro.

Comentó que esta vez, de acuerdo con los pronósticos las celebraciones de finados se harán en un ambiente de calor, porque no está prevista la llegada de ningún frente frío para esos días, sino después, por lo cual la variada intensidad de las lluvias y el calor, generarán bochorno para esas fechas.

“Para estos días vamos a tener la afectación de dos zonas tropicales, una llega mañana martes (hoy) será la número veintinueve y el miércoles a jueves, llega la número treinta. Entre ambas van a dejar, ambiente caluroso, cielo de medio nublado a mayormente nublado, con lluvias por la tarde; el viento va a ser del este y del noreste”, enfatizó.

Lluvias

Se espera lluvia dispersa por la mañana en Tizimín, Valladolid, Chichimilá, Tzucacab, Peto, Tekax, Mérida y sus alrededores.

Entre las 10:00 horas y las 16:00 horas, se registrará lluvia moderada y ocasionalmente muy fuerte acompañada de actividad eléctrica y rachas de viento, inicialmente en los municipios del oriente y gradualmente en el centro, sur y poniente de Yucatán, incluida la capital del Estado.

El ambiente será cálido a caluroso con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30°C y 34°C en el interior del Estado y de 28°C a 30°C en la zona costera.

El viento será del noreste con una intensidad de 15 km/h a 35 km/h y superiores durante la lluvia fuerte. También esperamos un oleaje de hasta 1.2 metros de altura.

La humedad máxima andará entre el 95 por ciento la máxima y 70% la mínima; así estará el clima prácticamente toda la semana.

Clima para días de finados

Explicó que no habrá “fresco” para los días de finados porque el frente frío No. 5 no llegó y el No. 6 es el que va a ingresar por el norte del país y llegará a esta zona la próxima semana.

Sobre el sistema que se ha formado en el Océano Atlántico, dijo que está en una zona en el Mar Caribe en el sur y el centro, se espera una evolución a 7 días, hoy se convertiría en Baja Presión y hasta ahora, los reportes del Centro Nacional de Huracanes le está dando por ahora un 40% de posibilidades de evolución, es un pronóstico moderado; de tener crecimiento se movería hacia el norte o noreste, hacia el este de la Isla de Cuba, Haití, República Dominicana o Puerto Rico; “hacia allá deberá moverse prácticamente, hasta ahora o es peligro para Yucatán”, está lejos y ni lluvia causará.