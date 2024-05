La ola de calor no da tregua a Yucatán y Mérida en particular, ya que para hoy se espera una temperatura máxima de entre 41 a 43 grados en la capital yucateca, mientras que en la zona metropolitana, será de 42 a 44 en el suroeste, sur, cono sur, cinturón central de cenotes y ex zona henequenera, y de 39 a 41 en el resto del Estado.

En tanto, en la costa, las temperaturas máximas rondarán de 37 a 39 grados Celsius.

Se indicó que la sensación térmica llegaría hasta los 54 grados.

El meteorólogo del Ciafeme de la Uady, Juan Vázquez Montalvo, dijo que ya suman 26 días consecutivos con registros de 40 o más grados en Mérida, ya que ayer volvió a subir la temperatura más de tres grados en comparación con el miércoles pasado, al pasar de 40.2 a 43.9 grados a las 3:45 de la tarde, con sensación térmica de 54.1.

Se espera que esta tercera ola de calor se extienda hasta el 28 de mayo; en tanto, los apagones tampoco cesan.

Sin embargo, según los pronósticos, a mitad o el próximo fin de semana podría comenzar una tregua en el calor, cuando los termómetros desciendan de los 40 grados.