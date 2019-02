William Sierra/MÉRIDA

No importa la edad que se tenga, siempre hay que hacer planes para darle un sentido a tu vida, la cual hay que vivirla con actitud positiva, estimularla con cualquier cosa sencilla y sobre todo descansar bien, señaló el doctor José Paulino Dzib Aguilar, durante el programa radiofónico Salvemos Una Vida, que se transmite los viernes de 11 a 12 horas, en AMOR 100.1 de Grupo SIPSE.

Teniendo como anfitriones a Jorge Barrera y Esperanza Nieto, el psicoterapeuta e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) abordó el tema del suicidio en los adultos mayores, destacando que una actitud positiva siempre será fundamental y ofreció una amplia gama de recomendaciones para evitar caer en la depresión.

Hace 20 años al realizarse una encuesta en el país sobre el suicidio, ésta arrojó que el índice de muertes autoinfligidas en México era de 2.2 personas por cada cien mil habitantes, y actualmente es de 5.2 por ese mismo rango.

Yucatán y Chihuahua ocupan los primeros lugares con índice de 10.4 por cada cien mil habitantes, llamando la atención que en el caso del Estado las cifras aumentan durante determinadas épocas del año.

En la entidad, durante el periodo de calor, de mayo a agosto, las cifras crecen, y en el caso de Chihuahua ocurre a partir de noviembre, cuando aumenta el frío.

“Los suicidios se están dando en los picos de climas extremos”, apuntó y recalcó que las temperaturas extremas son las que llevan a esta situación.

"En aquellos países donde de tres a seis meses no hay Sol se ha encontrado que por cien mil habitantes hay hasta 18 personas que se suicidan, es decir, tres veces más que en México", detalló.

También, subrayó que la falta de sueño causa tristeza, y la luz ocasiona estímulos, poniendo como ejemplo lo que sucede en una granja apícola, donde el tener prendida la luz toda la noche ocasiona que se estimule el hipotálamo y hace que las aves se la pasen comiendo.

Serotonina

“El ser humano necesita esto. Cuando no tenemos suficiente Sol una parte del metabolismo cerebral no se impacta adecuadamente, lo cual tiene que ver con la serotonina. Este desdoblamiento que tiene que hacer el cerebro no ocurre adecuadamente e impacta en el estado emocional”, dijo.

En ese sentido, enfatizó la importancia de regular el sueño, de ahí que “cuando vayamos a dormir necesitamos que se haga en penumbras, no hacerlo con la televisión encendida, con el teléfono celular y la tablet a mano, pues esa luz no permite al cerebro estimular la serotonina”.

El psicoterapeuta explicó que, al mirarnos frente el espejo, la parte alta viene siendo el cerebro nuevo; si nos ubicamos alrededor de los oídos, está el cerebro medio, donde están las emociones, el hipotálamo, y más hacia abajo, en la nuca, el cerebro viejo, el de las emociones básicas, como respirar, regular la temperatura del cuerpo.

“Al encender el celular se está impactando el cerebro medio, donde están las emociones y es por eso que muchos se preguntan por qué no pueden conciliar el sueño cuando lo acaban de estimular con una ráfaga de luz”, señaló.

Al dar un dato importante del sueño, menciona que un niño de 0 a 6 años necesita dormir en promedio 18 horas al día y, por el contrario, uno de 60 en adelante sólo requiere de seis horas, de modo que, si a ese corto lapso se le roba tiempo, se irá desajustando.

Para un adulto mayor depresivo, sugirió necesario evitar la luz brillante al dormir y para sentirse mejor escuchar música y estar al Sol en la mañana.

“Estos son hábitos que estimulan el cerebro, el cual como órgano que es llega el momento de que no produce sustancias, por lo que es necesario apoyarlo”, indicó, tras subrayar que igual es necesario acudir a revisión médica de manera periódica.

A nivel mundial, México no está entre los principales países con altas tasas de suicidio, a diferencia de otros como Estados Unidos y Finlandia, naciones de primer mundo y con una economía sólida, pero con un registro actual de este problema que va de entre 15 a 16 personas por cien mil habitantes.

También destacó que la persona que tiene más redes de apoyo es la que menos susceptible a sufrir ansiedad, estrés, de ahí que es necesario evitar caer en el abandono.

Desconexión

“Cuando uno está diciendo que no está para aquello, mentalmente se va desconectado. Es importante la auto motivación, nunca decir que soy inútil, cuando tienen mucho conocimiento por dar. Hay que hacer planes, darle un sentido a la vida, tener ilusiones, un proyecto por sencillo que sea”, añadió.

Esperanza Nieto recalcó que es importante que los familiares nunca etiqueten a los adultos mayores como incapaces, y añadió, que se les debe dar toda la compañía posible.

También señaló que el cuerpo humano está hecho para moverse, y hay que hacerlo sin importar el impedimento que se tenga pues, aunque uno no pueda caminar, podrá mover los hombros, el brazo, algo.

“Ahí está la risa y el canto que son un magnifico ejercicio de los órganos internos”, indicó.