Llega el termómetro a 5º C en el sur de Yucatán

Redacción/Novedades Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La mañana de este miércoles ha sido una de las más frías por lo menos desde el 2010 para un mes de diciembre, debido a que varias comunidades de Yucatán han reportado temperaturas por debajo de los 10º C, según informa el Organismo de Cuenca Península de Yucatán (OCPY) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las comunidades del sur del estado han resentido los valores más bajos, en esta ocasión por la masa de aire frío que impulsó el Frente Frío No. 16, Abalá reportó el registro más bajo con 5º C, mientras que en Mérida fue de 9.8º C

Para los días siguientes seguirán las noches y mañanas de frías a frescas, asimismo se prevé la llegada de un nuevo sistemas frontal para el fin de semana, por lo que se prolongarían estas condiciones.

Por lo anterior, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse debidamente abrigados por las noches y mañanas, especialmente niños y personas de la tercera edad.

Registro de temperaturas mínimas esta mañana en Yucatán:

Abalá 5ºC

Oxkutzcab 7ºC

Mocochá 7ºC

Tantakín 8ºC

Becanchén 9ºC

Peto 9ºC

Ticul 9.5ºC

Cantamayec 10ºC

El promedio de registros mínimos en la entidad fue de 10.1ºC

- Registro de temperaturas mínimas esta mañana en Mérida:

Observatorio (sur) 9.8ºC

Fuerza Aérea (sur) 10ªC

OCPY (poniente) 12ºC

CICY (norte) 13ºC

Emiliano Zapata (oriente) 14ºC

El promedio de registros mínimos esta mañana en la capital yucateca fue de 12ºC

Desde el año 2010 no se registraba una temperatura por debajo de los 10ªC en la ciudad de Mérida. En diciembre de ese año se reportó una mínima de 8.9ºC en la capital yucateca.