Henry Chablé/Mérida

Fructífero y exitoso ha sido el 2018 para el club de Gimnasia Rítmica “All Gim” en el ámbito competitivo, donde logró posicionarse en los primeros lugares de los eventos estatales y nacionales en el que participó, informó Josefina Jiménez Balam, directora de la academia.

Durante este año, las gimnastas de “All Gim” tuvieron una agenda deportiva apretada, participando en un buen número de eventos y terminaron por entregar resultados positivos.

“Tuvimos un excelente año, mejoramos en comparación de calendarios anteriores. Trabajamos fuerte para que nuestras niñas alcanzaran su mayor nivel, y este año lo lograron; muestra de ello son los resultados que se lograron”, mencionó Jiménez Balam.

Entre los resultados más destacados de 2018 se encuentra el primer lugar de Marissa Canché en el Torneo de Fundamentos, realizado en Aguascalientes, así como los cuartos lugares conseguidos por Abegaíl Flota y la Quinteta A en el mismo evento realizado en la capital hidrocálida.

También conquistaron dos primeros lugares en la Clase V A y B y el tercer lugar en All Around de la Clase IV C en el Campeonato Estatal, y en la Copa Yucatán “Socorro Cerón” siguieron los éxitos con el primer sitio en All Around de Quintetas A y varios primeros puestos en categorías individuales.

“Tratamos de que cada competencia sea diferente, buscamos que las gimnastas vayan mejorando sus resultados y lo hemos logrado. Espero que en 2019 continúen los éxitos”, agregó la directora de “All Gim”.

Demostración de cintas de la pequeñas gimnastas.(Fotos:Daniel Sandoval/Novedades Yucatán

La academia cerrará el año con una gala navideña, a realizarse el próximo domingo 16 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Deportivo Kukulcán, evento donde participarán todas las alumnas de las diferentes categorías.

“El festival navideño servirá para que las niñas demuestren todo lo aprendido durante el año y calificaremos las ejecuciones de sus rutinas”, puntualizó.