CNDH emite recomendación al IMSS por mala atención médica a abuelito de Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Un adulto mayor falleció luego de permanecer más de 12 horas en el área de urgencias del Hospital General Regional número 1 (T1) en Mérida, sin recibir la atención adecuada.

Al acreditar este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 64/2024 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La CNDH informó que tuvo conocimiento de que la víctima acudió en junio de 2022 al área de urgencias de la T1 del IMSS, presentando problemas renales.

A decir de su hija, el abuelito no fue valorado por especialistas y no se le practicó la diálisis que requería, lo que complicó su salud y ocasionó su muerte, por lo que la CNDH inició la investigación de los hechos.

Pésima atención

La CNDH acreditó que las personas que atendieron al paciente no recabaron su sintomatología adecuadamente y no la canalizaron al área de urología; al igual que no solicitaron estudios de laboratorio para adecuar la aplicación de medicamentos y la interconsulta en nefrología.

Además, por la falta de terapia de diálisis, el hombre empeoró su condición, lo que condujo al desenlace fatal.

La CNDH pudo acreditar en este caso vulneraciones al derecho a la protección de la salud, a la vida y al trato digno de la víctima, así como a la información en materia de salud en perjuicio de sus familiares.

La Recomendación 64/2024 exige al IMSS realizar las medidas conducentes a reparar el daño a las víctimas indirectas, que incluya el otorgamiento de la compensación a la cual tengan derecho y colaborar en la reapertura de la investigación contra el personal involucrado en los hechos.

También, la CNDH recomendó brindar un curso especializado en derechos humanos para el personal de diversas áreas del hospital cumplimiento de las guías de práctica clínica para prevenir casos similares.

