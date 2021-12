Participa en la colecta de juguetes ‘Titeretón’ para llevar alegría a niños de Tekantó

MÉRIDA, Yuc.- Desde este martes comienza la colecta de juguetes “Titeretón” en dos centros de acopio de Mérida y a través de dos eventos que se realizarán este fin de semana, para hacer felices a niñas y niños de Tekantó de escasos recursos.

Se reciben juguetes y ropa para niños y adultos, así como dulces, para entregar el próximo sábado 18 de diciembre a niños del municipio y comisarías de Tekantó, con motivo de las fiestas navideñas.

Por medio del proyecto denominado "Titeretón" la compañía Títeres del Mayab y el grupo de jóvenes Amigos de Santa, recaudarán los juguetes y la ropa.

Colecta de juguetes en la Alemán y Jardín Bepensa

Este sábado 4 de diciembre a las 17:00 horas, se realizará un espectáculo de títeres y toma de fotografías con Santa Claus en el parque de la Alemán, a cambio de un juguete.

Al día siguiente, el domingo 6, se hará una caravana en el Jardín Bepensa para recibir más juguetes.

Centros de acopio en Mérida

Asimismo, habrá dos centros de acopio, uno ubicado en la calle 139, número 644, entre 146 y 144 del fraccionamiento Los Héroes, y el otro, en la calle 31, número 345, entre 22 y 24 de Polígono 108.

Se pueden llevar juguetes de todo tipo, nuevos o usados que estén en buen estado, que no sean bélicos, que no sean armas o que tengan algo con lo que se puedan lastimar los niños o causar algún accidente. Asimismo, que no sean de baterías.

Navidad altruista

El organizador del evento, David Crespo informó en entrevista que es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo la colecta, que a su vez incluye una caravana de Santa Claus y títeres por las calles de Tekantó, para llevar alegría y regalos a los niños de escasos recursos.

Precisó que la meta es recaudar 500 juguetes, ya sean nuevos o de medio uso, que se encuentren en buenas condiciones.

El año pasado, con la ayuda de la sociedad, se logró recaudar aproximadamente 550 juguetes, que se entregaron a niñas y niños de Tahdziú.

“Nos estamos organizando nuevamente para llevar juguetes al municipio de Tekantó. Sabemos que las posibilidades de las familias de un municipio no son las mismas que de una familia de ciudad, entonces queremos llevar esa felicidad al municipio y sacar muchas sonrisas en esta Navidad 2021”, explicó.

Destacó que lo más importante es que con el apoyo de la sociedad, a través de sus donaciones, se llevarán momentos de alegría a las familias de dicho municipio y de las comisarías San Francisco Dzon y Tixcochoh.

Invitó a toda la ciudadanía a participar en la noble causa y también a acudir este fin de semana a disfrutar de los eventos en la Alemán y en el Jardín Bepensa, y llevar sus donativos.

Para mayores informes pueden consultar la página de Facebook de Títeres del Mayab.

