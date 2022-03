Renacer de la ciencia y la cultura maya

Hace unos soles reflexiono sobre los avances en las letras mayas contemporáneas al grado de visualizar un "renacimiento", que luego terminó siendo "científico, artístico y humanístico", ignorando que otros pensadores nativos también hacían lo mismo en Centroamérica o Europa, para concluir en "un crecimiento de las voces mayas en la Península de Yucatán".

Cuando el doctor en antropología Genner Llanes Ortiz (Universidad de Leiden, Holanda) habla de un "crecimiento de las voces mayas", se refiere a avances que muestran la potencia de esta milenaria etnia en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como Guatemala, Belice y El Salvador, y lo hace, también, por pensadores mayas de esos territorios.

Es tentador comparar esta evaluación de "avances de las voces mayas en la Península de Yucatán", con mi postulado de "renacimiento científico, artístico y humanístico", pues coincidimos en el desarrollo artístico, pero yo no incluyo lo "político", aunque sí la presencia femenina.

Con las luchas políticas se completa el desarrollo maya en el siglo XXI. Entre lo más importante: el rompimiento del individualismo promovido por los dzules, mediante coincidencias y apoyo mutuo entre hermanos.

Voces y colectivos organizados desde abajo, surgen en el siglo XXI: colectivo MA'OGM (No a Organismos Genéticamente Modificados), grupo de apicultoras y apicultores de la Península de Yucatán, y Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, Campeche (2012); Colectivo Úuch ben ch'i'ibaltúumbentáan (2019); Colectivo Chuun Táan (2020).

En territorio yucateco se forma Muuch Xíimbal (Caminando Juntos), asesorado por un poeta y pastor cristiano, lo mismo que Kanáan Dzono'ot (Guardianes de los Cenotes), orientado políticamente por el colectivo de derechos humanos Indignación, capitaneado por el sacerdote católico de la teología de la liberación, Raúl Lugo.

También, el colectivo XookKíin, con amplia experiencia en pronósticos anuales del clima y semillas nativas, dirigido por Bernardo Caamal Itzá, con ancianos mayas del sur.

A diferencia de MA'OMG, que involucra a productores de miel de los tres estados de la Península, Muuch Xiimbal, Kanáan Dzono'ot y XookKíin no han conseguido un acercamiento, si no programático, cuando menos estratégico y de apoyo mutuo a la hora de "mostrar músculo" como "nación maya", porque los "dzules" empresarios actúan en bloque, llámense criollos o libaneses, mientras algunos asesores mayas, o de mayas, "no se ponen de acuerdo".

La falta de coincidencias en la variada identidad; carencia de una agenda propia; dar más voz a académicos que a la voz del pueblo; egos encontrados; así como abrir la participación a colectivos y grupos artísticos urbanos que apoyan derechos de la nación maya, entre otras razones, ocasionaron que, teniendo todo para continuar con el Festival Maya Independiente, los organizadores "no hayan dado el ancho", por lo que únicamente hubo dos emisiones.

Se impone la presencia de la mujer, sea exigiendo sus derechos o como creadora de arte: Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo; Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, en Valladolid, Yucatán; Colectivo de Escritoras Mayas X'kusamo'ob; Asociación Much Kaambal, de Los Chenes, Campeche; Rojo Péepeno'ob; Colectiva U xíimbalko'olelo'ob; o Colectivo X LuumilX'ko'olelo'ob.