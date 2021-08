Universo complejo y hermoso

Son cuatro letras las que conforman la palabra AMOR, y aunque suene simple este concepto ha sido protagonista de poemas, libros, historias, películas y letras de canciones. El amor es por mucho uno de los temas más buscados e investigados en todos los tiempos.

Hay quienes lo relacionan con la pasión, algunos lo confunden con el deseo y hay otros tantos que simplemente huyen de él. Pero cuántos sabemos en realidad ¿qué es el amor?

Muchos han hablado sobre sentir amor, una vez escribí algo que decía que se trata de una fuerza potente que domina tu cuerpo y tu mente, en ese entonces aseguraba que de eso se trataba amar. Sin embargo, con el paso de los años descubrí que el amor maduro, cambia, crece, aterriza. Y entonces comprendí que está presente cuando ese alguien acude a tu llamado, es ese susurro de ánimo cuando parece que no puedes más, es esa calma que sana las heridas, el amor está donde sientes paz, muy pegado a la persona con la que te encuentras a salvo.

Pero hay algo indiscutible, este sentimiento denominado con cuatro letras es un secreto que sucede en lo más profundo de nuestro ser, de una manera hermosa e inevitable. Tal vez en un principio no lo percibimos y al detectarlo ya no hay mucho por hacer.

Hace unas semanas llegó a mis manos el libro En voz íntima, del autor Cristóbal León Campos. Me sumergí en las páginas de esta inspiradora obra que me hizo recordar la importancia del amor, y no hablo únicamente del amor hacia alguien más, en sus páginas Cristóbal transmite el amor a la libertad, a la vida, al presente. Habla de los sueños, la humildad y la paz.

Consciencia, voluntad, existencia, transformación y renacer, son las cinco partes en las que divide su libro, a mi parecer, se trata de una evolución, de un resurgimiento que el autor mismo sabía que se debía.

“La vida nos ubica en circunstancias particulares, hechos, procesos, palabras y sentimientos, nos otorga un universo complejo y a la vez hermoso, somos los seres humanos quienes construimos con nuestras acciones los almanaques donde se inscriben las historias personales”, así versa la presentación de En voz íntima. Y con respecto a ello me pregunto ¿cuándo fue la última vez que te animaste a dar un viaje a donde se encuentran tus sentimientos?, ¿has escuchado últimamente esos pensamientos que callas pero que tienen mucho que decir?, ¿te atreves a enfrentarte a esos sueños que pueden cobrar vida?

Nada me quita de la mente que este libro es el resultado de un proceso en el que el autor hizo frente a muchos sentimientos, los tomó uno a uno, los analizó, los aceptó, confrontando cada uno de ellos, para que al final descubra la grandeza de su corazón. Finalmente creo que En voz íntima inicia con una historia intensa de amor, que logra, por decisión del protagonista, evolucionar hasta el punto en el que se confrontan miedos, temores y desilusiones. Y en el trayecto queda en claro el amor propio, a la vida, a la reflexión e incluso a la soledad.