Hay algunas personas que siempre se ven llenas de energía positiva, pareciera que su entorno está plagado de “buena suerte”, viven en lo que comúnmente llamaríamos una constante “buena racha”, esa gente vibra alto.

Una vez escuché que alguien dijo durante una plática entre amigos: “hay quienes nacieron con estrella, yo nací estrellado”, no pude dejar de debatir ese pensamiento en exceso negativo, y tuve que decir a la persona en cuestión que no había nada más lejano a la realidad que su comentario malagradecido.

Ese día regresé a mi casa acompañada de la interrogante: ¿de qué depende la vibración positiva?, ¿por qué hay quienes inundan el ambiente que les rodea de buena onda, y por el contrario hay otros que con solo verlos de lejos aplastan los ánimos y dan ganas de huir?

Recordé las páginas leídas de “El secreto”, está claro que para Rhonda Byrne los pensamientos influyen de manera más que directa en la realidad de quienes habitamos el universo. En su obra Byrne asegura que existe en el mundo una fuerza capaz de atraer o repeler lo positivo y lo negativo, todo depende de la vibración elegida por cada persona.

Por muy complicado que esto suene, es solo cuestión de actitud, si tenemos emociones positivas nos sentiremos bien, luego entonces, vibraremos en una frecuencia alta; por el contario, cuando hay emociones negativas, nos sentimos mal, por ello nuestras vibraciones serán bajas. Está de más decir que para atraer a nuestra vida aquello que queremos, deseamos y buscamos es preciso vibrar alto.

Entonces, tal como todas nuestras necesidades básicas nos golpean a la puerta diariamente y nosotros de manera obediente, puntual y constante les damos lugar, así mismo debemos despertar por las mañanas con la firme encomienda de vibrar alto, de ir por aquello que nos brinde la plenitud espiritual.

Seguramente te estarás preguntando: ¿y cómo le hago para vibrar alto?, al igual que tú yo soy una aprendiz de la vida, ando en busca de la felicidad, toco varias puertas para encontrar la inspiración, esa que hace rebozar el alma de emociones lindas que erizan la piel. Y en mi transitar por el mundo he logrado percibir que las cosas, situaciones y circunstancias más valiosas son esas que de por sí existen, aquellas por las que no hay que pagar, es muy probable que las poseas desde que llegaste al mundo, pero te acostumbraste tanto a su presencia que las has olvidado en un rincón.

Si tú quieres vibrar alto te recomiendo que te tomes unos minutos cada día para meditar y conectar con tu interior. Practica eso que disfrutas: pinta, cocina, camina, ve a dar un paseo por la naturaleza, lo importante es pasar un rato contigo mismo. Cuídate, come saludable, ejercítate, rodéate de lo natural, ámate. Por ningún motivo inviertas tu tiempo para compararte con otros, no envidies; por el contrario, agradece, eso hará que fluyas y recibas mucho de la vida. Entonces vibrarás alto.