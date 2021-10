Dicen que más del 50 por ciento de las actividades que una persona desempeña a diario son parte de distintas tareas realizadas de manera automática, eso significa que las lleva a cabo, de modo inconsciente, sin darse cuenta. Se trata de los hábitos que ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Normalmente la persona no es consciente de los hábitos que realiza, se enfoca en aquellas actividades que desde su personal punto de vista son importantes, como correr un número considerable de kilómetros, un ascenso laboral, la cantidad de dinero ahorrado, los libros leídos, un evento social impactante, entre otros. Sin embargo, muy pocas veces está consciente de que los hábitos son esas acciones que realiza de manera automática, y aunque no se escuche muy bien, con muy poco raciocinio.

La hora en la que te levantas para ir al baño por la madrugada, la cantidad de tazas de café que bebes en un día normal, las veces que aplazas la alarma antes de iniciar tu rutina diaria, el camino que tomas para llegar a la oficina, esos son solo algunos de los ejemplos de lo que es un hábito en tu vida.

Parecen sucesos y acontecimientos que por mucho son simples e irrelevantes, pero, esas insignificantes acciones afectan de manera importante tu existencia.

James Clear habla de modo amplio y profundo sobre este tema en su libro “Hábitos Atómicos”, él propone entre sus páginas que nada sucede de manera espontánea, asegura que para avanzar en la vida es necesario eliminar los malos hábitos, desarrollar metas nuevas y más saludables. Clear opina que la manera en que te comportas no sucede de forma casual, él es fiel creyente de que lo que vives es el resultado de una decisión que desató una cadena de acciones, por ello propone que es mejor iniciar esa unión de sucesos con algo bueno.

La idea fundamental de Clear es la de exaltar la importancia de las pequeñas acciones que realizas cada día, cabe destacar que tu comportamiento no será modificado de la noche a la mañana, ni de forma repentina, por el contrario, se trata de intentar mejorar todos los días en algo que represente un 1% de importancia en tu vida, así de fácil. Eso se convertirá con el paso del tiempo en el hábito que transformará tu mundo.

Para aprovechar y valorar las acciones pequeñas es necesario que cambies tu forma de analizar y ver el comportamiento humano, por ello es fundamental que los hábitos se perciban como acciones que dan forma a tu manera de ser, recuerda que son ellos los que definen procesos, rutinas, maneras de vivir o trabajar, y que al final son los que precisan tu identidad.

James Clear dice que todos los hábitos, desde el más pequeño, hasta el más significante, tienen una gran influencia en tu realidad, por ello no debes olvidar que si quieres cambiar de manera positiva tu vida la paciencia y confianza son indispensables, es probable que al momento no veas los resultados, pero no es allí donde debes fijar tu atención, tu enfoque debe estar en las acciones, en esas cosas pequeñas que realizas de manera constante y que te acercan cada vez más a quien quieres ser.