Las relaciones humanas son por mucho importantes, desde cualquier punto de vista. Sin embargo, es elemental evaluar a aquellos con quienes decidimos compartir nuestros días y sentimientos, aunque suene egoísta.

Tal vez no lo hayas considerado, pero existen personas que logran pintar de colores tu entorno apenas llegan, es seguro que lo puedes sentir. Son ese tipo de gente que con solo saber de su presencia el corazón te comienza a latir de emoción, como de manera automática, son “personas vitamina”, te inyectan energía, hacen que veas en cada situación de tu vida una virtud, que disfrutes lo bueno en grande, son ese tipo de gente que te guía, sin darse cuenta, para que descubras el verdadero azul del cielo, el aroma intenso del café, los diferentes tonos de las hojas del jardín. Una persona vitamina te lleva de la mano para que detectes el canto de los pájaros que todos los días llega a tu ventana, pero que por algún extraño motivo no habías logrado escuchar. Este tipo de individuo es fácil de identificar, pero no es muy común que te lo encuentres, lo reconoces cuando te das cuenta de que en su compañía te llenas de adrenalina, eso sucede porque logra sacar lo mejor de ti. Y no importa si el panorama es bueno o malo, hay algo que provoca que con su mirada, interacción y palabras todo se mire mejor.

Con una persona vitamina las situaciones fluyen, suceden y siempre tienen un enfoque positivo, ya que para este tipo de seres los problemas son simples lecciones de vida, los obstáculos son desafíos que retan la existencia y las necesidades son una manera intensa de enfrentar la realidad.

Algo que es fundamental destacar de las personas vitamina es que son por muchas razones almas transparentes, si algo les gusta se nota en gran manera, pero si algo no les agrada, también sucede en grande. Con este tipo de individuo no hay confusión, son predecibles, ya que su naturaleza permite que todo fluya rápido, bien y de manera intensa.

En su libro “Encuentra tu persona vitamina”, la psiquiatra Marián Rojas nos expone importantes preguntas: “¿amamos como nos amaron?, ¿queremos como nos enseñaron a querer?, ¿de qué depende el estilo de pareja que elegimos?, ¿de qué depende que sepamos enfrentar nuestros conflictos con las demás personas?, ¿ cuánto ha influido nuestra infancia?, ¿qué tipos de apegos existen?, ¿cuáles tengo yo? y ¿de qué manera determina esto mi comportamiento?, ¿puedo sanar?

Ante esas preguntas la autora expone una respuesta importante y que todos debemos considerar: “existen personas tóxicas y personas vitamina, las tóxicas te suben el cortisol, te pone en estado de alerta; por el contrario, las personas vitamina te sacan de tu estado de alerta y te ayudan a ser mejor”.

Al final la importancia de la vida radica en esa aventura interior en la que cada quien debe esforzarse por sacar lo mejor que lleva dentro.

Y no está de más que de vez en cuando te preguntes: ¿hay alguna persona vitamina en tu vida?, ¿eres tú una persona vitamina?