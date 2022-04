¿Cuánto tiempo te queda?

Es muy común escuchar a menudo frases que nos recuerdan lo fugaz que somos, “la vida es corta”, “somos un instante”, “el tiempo es oro”, y otras de ese tipo conforman, por así decirlo, parte de nuestras pláticas cotidianas. Pero todo se ve de otro color cuando tomas papel y lápiz y sacas cuentas, haciendo alusión al número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer.

Dicen que hay muchos factores que influyen en la cantidad de años que vivimos, la buena alimentación, los hábitos saludables, la ausencia de vicios, la genética y otras encabezan la lista, la cual a veces juega chueco con el deber ser y demuestra con el ser resultados inauditos, como con aquellos que se la viven de parranda y lucen muy jóvenes; o la persona que toma más alcohol que agua y tiene un hígado intacto; están también los que se alimentan con comida chatarra y presumen una excelente figura, ¿quién no conoce a alguien así?

Sin embargo, hay un margen de tiempo, como cualquier otro principio, la vida tiene un fin, eso es algo seguro. Una persona vive en promedio 80 años, ese es el equivalente a 4,000 semanas… seamos positivos, seguramente habrá quien llegue a los 90, lo cual sería igual a 4,700 semanas. No sé para ti, pero desde mi punto de vista suena muy poco…

Esta información me cayó como balde de agua fría al leer a Oliver Burkeman. El nombre de su libro “Cuatro mil semanas, gestión del tiempo para mortales”, llamó más mi atención por la parte de gestión de tiempo, que, por las cuatro mil semanas, yo no sabía que este hombre me iba a restregar en la cara que el promedio total de vida de mis semejantes, y por lo tanto el mío, es de solamente 4,000 semanas.

¿Suena cruel, verdad?, cuando comprendí de qué iba su tema tuve, por un momento, ganas de dejar a un lado el ejemplar y ocuparme en algo que me provoque menos estrés, pero recordé que el tiempo es oro, que somos un instante y que la vida es corta. Había invertido parte de mis cuatro mil semanas en leerlo, entonces era justo terminar de hacerlo, para que valga la pena la inversión.

Creo que fue una buena decisión, pude comprender que aunque pensamos que somos dueños de nuestro tiempo, eso es una mentira, que a pesar de que uno se sienta joven, la arena cae de manera constante hacia abajo, aunque cueste trabajo aceptarlo, hoy tenemos menos tiempo que ayer, y disponemos de unas cuantas semanas de vida para lograr que nuestro paso por este mundo valga la pena.

Son 4,000 semanas, con mucha suerte podrían ser 5,000, pero no me parecen suficientes para ver hermosas puestas de sol, para disfrutar deliciosos cafés por la mañana, para caminar sintiendo la arena y escuchar las olas del mar. ¿Cuántos libros se puede leer en ese tiempo?, ¿cuánta gente se puede conocer?, ¿cuánto se puede viajar?, son solo unas cuantas semanas, por favor, no las desperdicies, vive y se feliz.