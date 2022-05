Sólo en la actividad desearás vivir cien años Proverbio japonés

Existe en Japón una zona rural muy conocida llamada Okinawa, el principal atractivo de ese lugar es que casi todos sus habitantes logran vivir cerca de los cien años o más. Muchos turistas, científicos y estudiosos han viajado hasta el sitio con la esperanza de descubrir cuál es el motivo o secreto que estas personas esconden.

Aunque su alimentación no es del todo buena, la relajada y sencilla vida que llevan al aire libre, su alto consumo de té verde y el delicioso clima subtropical que les rodea, son fundamentales para que su longevidad sea una realidad, pero hay algo más, esta gente permite que el ikigai sea protagonista de su vida.

Y seguramente te preguntarás qué es el ikigai, en realidad este concepto japonés no tiene una traducción literal al español, se puede definir como la felicidad de estar siempre ocupado. Pero no se trata simplemente de estar toda la vida en el ajetreo, sin descanso, haciendo del agotamiento la meta principal. El ikigai es ese algo que además de mantenerte afanado y activo lo puedes disfrutar.

Las personas de Okinawa perciben su ocupación como la razón por la que se levantan todos los días, algo así como un propósito o un motivo. Y no es que sean adictos al trabajo o estén un poco locos. Lo que sucede es que estos individuos están plenamente convencidos de que la actividad, profesión u oficio que desempeñarán a lo largo de su vida debe encantarles y brindarles emoción, no se les debe dificultar llevarla a cabo; eso no es todo, también procuran que su labor sea algo que el mundo necesita y, por supuesto, que se reciba un pago por ello.

Está claro que estos parámetros logran que la vida transcurra con la sensación de nunca estar trabajando. Sin lugar a dudas despertar todas las mañanas para realizar lo que amas hacer, sabiendo que con ello ayudarás a otros y que además recibas remuneración por ello, es suficiente para que los años se extiendan.

Me enteré de los japoneses longevos de Okinawa viendo un documental en la televisión, al otro día me puse a buscar algún libro que me informe sobre ellos y lo encontré, se llama “Ikigai”, los autores son Héctor García y Francesc Miralles. En sus páginas hallé la respuesta a muchas de mis dudas con respecto a los habitantes de esa región, pero sin esperarlo descubrí un término por mucho muy interesante ikigai.

Al terminar mi ejemplar semanal comprendí la importancia que tiene, en la vida de cualquier persona, hacer lo que se ama. Despertar cada día con un propósito claro, sabiendo hacia dónde se dirige cada paso. Creo, al igual que los autores del libro, que el ikigai es fundamental en la vida de todos. Tal vez llevar una existencia feliz, haciendo a diario aquello que se ama, sintiendo el abrazo de la satisfacción, sea el secreto guardado de los japoneses longevos. Y tú, ¿has encontrado tu ikigai?