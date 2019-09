Nuevo analfabetismo, la escuela no funciona

La crisis educativa que atraviesan muchos países en estos años se debe principalmente al problema que tienen los jóvenes para comprender lo que leen. En este sentido, la comprensión lectora es una competencia básica que permite adquirir nuevas capacidades y habilidades que le ayudarán en su aprendizaje, pero, en los hechos, la escuela pública no funciona para tal fin. Que haya niños que no tengan esas destrezas básicas cuando se trata de leer párrafos muy sencillos y extraer información de los mismos los pone en condición de un nuevo analfabetismo, ya que, en el mundo de hoy, tener un nivel mínimo de alfabetización ya no es solo poder leer tu nombre y ser capaz de escribir algún hecho de la vida cotidiana, es algo más complejo que implica nuevas capacidades de comprensión y razonamiento de lo que se lee.

En nuestro México actual, carecer de comprensión lectora es una especie de discapacidad o de incapacidad para poder insertarse en la sociedad, entender propuestas y tener entendimiento de los propios derechos y deberes como ciudadano; afecta todas las dimensiones y esferas del ser humano.

La lectura es una habilidad básica, es el cimiento sobre el cual se siguen construyendo las demás habilidades. Leer para aprender es algo tan importante e indispensable porque, a partir de allí, puedes ser una persona autodidacta o bien matricularte en el sistema educativo nacional. Con una escuela que no consolida esa competencia, estamos generando frustraciones en muchos niños y adolescentes que tendrán dificultades en su integración social y laboral.

Sin entender textos es muy difícil progresar en cualquier área, ser capaz de leer un aviso de trabajo y entender qué competencias se piden es, por ejemplo, algo básico para cualquier adolescente que está comenzando la vida laboral. En el mundo actual hay una sobreexposición a información presentada en distintas formas y que tiene distintos grados de calidad y confiabilidad, por lo que las personas deben ser capaces de extraer la información y juzgarla por sí mismas si quieren tener éxito.

Pero, si la escuela no funciona, ¿dónde está la falla? La realidad es que los niños están en un sistema educativo, pero éste es incapaz para dotarlos de un nivel de aprendizaje que sea razonable y mínimo para las circunstancias que demanda el mundo de hoy y de mañana; el porqué no se logra dar a los estudiantes la formación adecuada obedece a una combinación de factores, principalmente a la falta de capacitación de los maestros para ocuparse de niños con diversas características, a problemas de infraestructura, así como a la propia situación socioeconómica de la mayoría de los estudiantes, además de la falta de políticas específicas para ocuparse de esta problemática, como los constantes cambios de modelos educativos.