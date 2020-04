El receso de clases entre el 20 de marzo y el 20 de abril, como medida precautoria para evitar contagios masivos del Covid-19, se irá para largo ante los pronósticos oficiales de la máxima transmisión del patógeno que se espera ocurra en junio y será hasta agosto o septiembre cuando la curva epidemiológica comience a descender. Ante este nuevo panorama, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, ya tiene listo un plan emergente para paliar el aprendizaje de los alumnos. Para los maestros que se preguntaban: ¿Qué tan conveniente sería terminar el año escolar sin reanudar las clases o anular el ciclo escolar? La respuesta oficial es que a partir del lunes 20 inicia el programa en línea y televisión “Aprende en casa”, y se invita a padres, madres de familia y docentes a participar activamente para hacer más efectivos los aprendizajes en tanto sea posible el regreso a clases presenciales por la emergencia sanitaria provocada por el virus.

El gran reto es salvar el curso escolar, considerando que la etapa más álgida de propagación del virus se daría en los meses restantes del calendario escolar. En este escenario, sobre todo en Educación Básica, se requiere más apoyo por parte de los profesores para consolidar el aprendizaje virtual, se tienen que establecer las condiciones de comunicación a distancia entre los maestros y los hogares de los alumnos. En este sentido, se debe considerar el acceso a medios de comunicación; en la zona urbana el 70 por ciento de mayores de seis años usan internet, y en zonas rurales apenas alcanza el 47 por ciento. Otro dato relevante es que el 43 por ciento de los hogares dispone de una computadora, un 56 por ciento cuenta con internet y un 92 por ciento con televisión, debiéndose considerar además el contexto cultural de la familia.

De este modo, se hace necesario diseñar estrategias que permitan atender de la mejor manera posible a todos los estudiantes. Si bien el uso de las tecnologías de la información será fundamental, no se debe perder de vista que muchos alumnos estarían en desventaja al no tener acceso a ellas, sobre todo en el medio rural. Quizá el medio de comunicación más propicio, aunque no ofrece la posibilidad de retroalimentación, sería la televisión.

La presencia del Covid-19 ha planteado grandes retos en el ámbito educativo, así como en todas las demás esferas de la vida pública. Sabemos que no es fácil conciliar el cuidado de la salud de la población, como prioridad, con el desarrollo de actividades de aprendizaje. Este desafío nos dejará experiencias importantes como establecer las condiciones básicas, el esfuerzo coordinado y el compromiso de autoridades educativas, maestros, padres de familia y alumnos, ante situaciones excepcionales, como en los tiempos de una pandemia. Los mexicanos hemos demostrado a través de nuestra historia un férreo carácter ante las adversidades y, en esta ocasión, no va a ser distinto, muy pronto, con la ayuda de todos lograremos superar la emergencia. QUÉDATE EN CASA.