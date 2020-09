Aún cuando la pandemia ha trastocado el proceso de aprendizaje en el vasto universo de la educación básica, pues los padres se ven impotentes en su nuevo rol de docentes con las clases a distancia, el gobierno del Estado, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Yucatán (Ibecey), ha prendido un faro para estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado, ofreciéndoles un plan de financiamiento para que compren una computadora con un valor de hasta 15 mil pesos.

El estudiante que opte por este crédito deberá devolverlo en un plazo no mayor de dos años con una tasa de interés anual entre el 5 y el 8 por ciento (con base en Cetes). Para un rápido cálculo, si se opta por comprar un equipo de 15 mil pesos, deberá devolver aproximadamente 700 pesos mensuales durante esos dos años. El estudiante tendrá la libertad de escoger entre una computadora portátil o de escritorio, según sus necesidades, pero deberá ser con alguno de los proveedores que le proponga el Ibecey, además podrá obtener precios con descuentos especiales. Esta oportunidad estará vigente durante el presente ciclo escolar con la principal condición de que esté cursando alguna carrera o posgrado. Su decisión puede tomarla desde ahora o bien puede solicitarlo más adelante. Al ser un préstamo, necesitará un aval que puede ser un amigo, compañero de escuela o familiar no directo, los hermanos y papás están impedidos para ello. En caso de que se decida solicitar el crédito, deberá proporcionar: copia de ambos lados de su credencial del INE y lo mismo del aval, su comprobante domiciliario y del aval en cuyo caso el comprobante no debe ser de una antigüedad mayor de 90 días, su acta de nacimiento y la de su aval con una expedición no mayor de 10 años. Igualmente deberá presentar la boleta de calificaciones del último período escolar cursado, con sello oficial de la escuela y la constancia de su inscripción o carta de aceptación en la escuela donde cursa o cursará los estudios, que indique el grado escolar actual y fecha de finalización de sus estudios.

Adicionalmente deberá proporcionar el comprobante de ingresos familiares del mes inmediato anterior, lo mismo que su aval, y por último la cotización o presupuesto del equipo que solicitará al proveedor. Para este trámite se presentarán todos los documentos originales para ser cotejados con las copias y escaneados, al final sus originales les serán devueltos. Para el caso de que el estudiante haya nacido en otra entidad, deberá presentar un comprobante de residencia en el Estado no menor de tres años. Después de haber cumplido con todos los requisitos y aprobarse su crédito, la computadora se le entregará en plazo no mayor de los doce días. Pese a que es de reconocerse esta iniciativa, la población estudiantil beneficiada es muy poca comparada con el más de medio millón de estudiantes de los demás niveles educativos, ojalá se pueda hacer un esfuerzo para incluir al menos a los estudiantes de secundaria y bachillerato del Estado.