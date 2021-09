Con el Jesús en la boca

Mucho miedo y temor en los rostros de alumnos, padres y maestros se notó en el regreso a las clases presenciales en esta semana. Y resalto miedo y temor porque los maestros (a pesar de todas las prevenciones e indicaciones dadas a los padres de familia sobre el protocolo de regreso seguro a la escuela) se fueron enterando de que algunos de ellos llevan a sus hijos con síntomas de gripe y temperatura arriba de los 37.5 grados, lo que representa un gran riesgo para los demás estudiantes del grupo y profesores que los atienden, al parecer toman equivocadamente a la escuela como guardería mientras ellos trabajan.

Nadie es inmune al virus aun cuando se esté vacunado, esto quedó demostrado desde la semana anterior, cuando durante las sesiones presenciales del consejo técnico escolar se dieron los primeros contagios de docentes que en estos días ya contrajeron Covid-19. Poco a poco van apareciendo más casos en otros planteles ubicados en diferentes municipios del Estado.

Ahora se sabe de varios casos que se subieron a las redes, se trata de un menor y un docente de las escuelas privadas Cumbres y Colegio Montejo. Otros casos se reportaron en Chablekal, en la escuela secundaria estatal No. 86 “Rita Cetina Gutiérrez”, y se menciona un caso en el jardín de niños de la misma comisaría. En Peto también se habla del caso de un maestro y en Tzucacab se dio a conocer el caso del director de la escuela “Niño Artillero” que también dio positivo a Covid-19, por lo que se puso en aislamiento al personal docente, por lo cual no se pudo iniciar el curso de manera presencial.

En todos los casos se pusieron en marcha los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades estatales. Estos sucesos inician el calvario de profesores y alumnos, ya que con los primeros síntomas deben acudir a que les realicen la prueba, luego tienen que espera a que les extiendan su constancia médica para justificar sus inasistencias.

Además de un inicio desorganizado en algunos planteles, otra queja que se ha escuchado entre los padres de familia que optaron por la educación a distancia, es que la escuela les exige entregar una cuota mensual para pagar el servicio de internet para poder atender a sus hijos en línea, ya que la escuela no cuenta con el servicio o éste es de muy baja intensidad y no soportaría la carga de trabajo simultáneo de todos los maestros. Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, maneja que sólo 88 escuelas del país han reportado casos de contagio Covid-19 después de una semana de clases presenciales, además de la Ciudad de México se anotan Nuevo León, Querétaro, Morelos, Sonora y Yucatán, que misteriosamente no aparece en su lista, de ellas 38 han cerrado por 15 días para evitar la propagación del virus.

Aunque el regreso a clases presenciales es voluntario, se pide a los maestros, padres de familia y autoridades educativas a fortalecer los filtros de seguridad en las escuelas y avisar inmediatamente en caso de que un alumno dé positivo al virus del SARS-CoV-2. Las complicaciones por el regreso a clases están a la vista y esperemos no lamentarnos de sus consecuencias.