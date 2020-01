Yucatán nos espera en este nuevo año

Llegamos a un nuevo año, estamos inician­do una etapa en donde nuevas rutas se estarán abriendo y quizá se cierren ciclos para bien o para mal. Tenemos 365 días de oportunidades para alcanzar metas o cumplir sueños. Estoy seguro de que eres uno de los mu­chos que se impusieron al menos 12 propósitos al momento de comerse las uvas acompañadas de las campanadas del reloj; podría apostar que una de esas 12 metas es viajar más que el año que nos dejó, y no te culpo: viajar es algo que no se com­para con nada, ya que aprendemos, exploramos y abrimos nuestra mente a nuevas experiencias.

Ahora lo que muchos se preguntan es cómo puedo viajar más este 2020. El consejo es sencillo: primero, debemos enfocar en nuestra mente que un viaje es salir un poco del entorno, abandonar la rutina que en ocasiones nos oprime y nos pone mal. Igual debemos visualizar que un viaje no significa que tengas que salir de tu estado o del país, no tienes que llegar a nuevas culturas o ir a donde el idioma es diferente. Un buen viaje lo puedes tener incluso a menos de 60 minutos del lugar en donde vives. Una vez comprendiendo esto, te darás cuenta de que, al menos los que vivimos en Yucatán, estamos rodeados de mara­villas, muchas de ellas a 20 ó 25 minutos de Mérida.

Aprovechemos este año para conocer zo­nas arqueológicas que tenemos en la entidad, vamos a los pueblos mágicos, pongámonos como reto conocer todos los paradores turísticos que hay en Yucatán, descubramos el po­tencial turístico que tiene nuestra gente, los prestadores de servicios, vamos a conocer los lugares más característi­cos para comer los platillos regionales, viaja a Maní por un buen poc chuc, recorre San Felipe y come un buen pulpo frito, o, si no quieres alejarte tanto, busca unos buenos huevos motuleños en la tierra que vio nacer a Felipe Carrillo Puerto. 2020 tiene que ser el año en el que Yucatán sea tu prioridad, apoya a quienes viven del turismo, a nuestros artesanos, a los tour operadores, no regatees, aprovecha todo lo que tenemos, que esa sea tu meta.

También te invito a que compartas tus viven­cias y que no te dé pena presumir tus aventuras; las redes sociales son una herramienta poderosa para dar a conocer lo bueno y también lo malo de una sociedad, así que aprovéchalas, sube tus fotos, tus videos, tus comentarios, créeme que de esa manera también ayudas al turismo local.

No me queda más que desearte un excelente inicio de año y pedirte que cuides lo que tenemos. Somos privilegiados de vivir en una tierra tan hermosa, pero no exenta del daño que muchos seres humanos le causamos, así que promovamos su cuidado. Que 2020 sea su año, viajeros, el año para recorrer Yucatán.