Biografía de la familia

¿Dónde estamos?, ¿de dónde venimos?, ¿cuál es nuestra historia? Mi suegro lleva ya un tiempo dedicando varias horas de su día a escribir las anécdotas de su vida como él las recuerda y haciendo un gran esfuerzo por llenarlas de detalles interesantes, con el objetivo de que los que no estuvimos ahí para vivirlas podamos conocerlas y entender los orígenes de la familia.

Este es un gran ejercicio y quiero agradecerle el tomarse el tiempo de contarnos todas estas anécdotas que nos hablan de nuestro pasado, de las decisiones que nos forjaron, de cómo llegamos a ser quienes somos y de entender la vida desde su punto de vista.

Cada uno de nosotros ve los momentos con sus propias herramientas, con sus sentimientos, y es muy enriquecedor conocer la historia desde otro ángulo, desde el suyo, que además lo expresa con un lenguaje impecable y lujo de detalles.

Conocer a fondo al hombre, al ser humano, a la persona que enfrentó obstáculos, complicaciones, momentos felices y cómo decidió vivirlos y por qué razón; todo fundamentado, al tiempo que nos habla de sus pasiones que han sido el conocimiento, el ajedrez y, por supuesto, la familia; es muy interesante acompañarlo paso a paso, entender sus motivos y sus decisiones y conocerlo un poco más.

Muchas gracias por tomarse este tiempo para contarnos su historia, y al contarnos la suya contarnos también la nuestra, la que forjamos juntos, la de la familia. Este es un ejercicio maravilloso que todos deberíamos de realizar.

En primer lugar, es una labor terapéutica el escribir nuestra propia vida, nos hace analizarla, entenderla. Mi suegro, que este año cumple 88 años, nos cuenta no solo su historia, sino la historia de México y de Mérida que sucedía al mismo tiempo que la suya, y al escribirla él mismo va descubriendo detalles que no recordaba, o que no conocía en ese momento y que le hubieran ayudado a tomar decisiones diferentes, pero que ya los conoció al paso del tiempo.

Qué hermoso regalo para sus nietos. Ya antes que él su mamá doña Alicia López de Llergo, y su papá don Manuel Vega Ibarra hicieron lo mismo cuando cumplieron 50 años de casados y este libro ha quedado como un referente histórico para toda su familia y una forma en que los que llegamos a la familia después de su fallecimiento pudiéramos entender el gran amor que todos sienten por ellos.

Escribir te permite contar la historia desde donde te encuentras, con tus características, con tus decisiones y tus motivos. Celebro el esfuerzo que hace diariamente mi suegro para plasmar las historias que vivió. Ahora, algunas historias que él vivió han quedado escritas, sus opiniones sobre temas que a él le parecen trascendentes, así como los sentimientos que cada integrante de su familia despierta en el.

Esperamos que pronto termine de recopilar historias y poder leerlas todas ya en forma de libro, y espero también que pueda escribir muchos tomos más, ya que la historia sigue pasando y siempre necesitamos a alguien que la escriba.