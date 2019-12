Hay personas que consideran el Teletón como “El Teletón de Televisa “ o “el Teletón de Fernando Landeros” o “El teletónde de los que tienen discapacidad”, pero en realidad es el Teletón de todos los mexicanos.

Teletón nos ha dado a todos la oportunidad de participar en algo transcendental, la oportunidad de unirnos como sociedad y ayudar a quienes más lo necesitan. No importa si no es de mi familia, de mi comunidad o de mi Estado, pero hemos hecho conciencia de que ahí afuera, no tan lejos de nosotros mismos, hay personas que necesitan nuestro apoyo y que no importa el tamaño de éste, puede ser un simple redondeo de centavos, pueden ser miles de pesos, o pueden ser millones. Cada centavo cuenta y hace diferente la vida de miles de niños que sin Teletón no tienen oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, cientos de familias que gracias a Teletón tienen hoy una esperanza.

Hace años hubo una campaña difamatoria que afectó mucho la recaudación de teletón, en esta campaña se afirmaba que televisa deducía de sus impuestos todo el dinero que los mexicanos donábamos, y así como es el mundo de hoy, a base de repeticiones, muchas personas pensaron que esto era verdad y dejaron de apoyar a Teletón y a muchas otras causas, que encuentran en los redondeos de tiendas, un modo de recaudar fondos para ayudar a quienes más lo necesitan. No sé qué perseguían las personas que difundieron este mensaje, pero sí sé que han hecho mucho daño, tanto a Teletón como a cientos de organizaciones sin fines de lucro que se dedican a apoyar a los más débiles y que con los redondeos y los donativos lograban hacer el milagro de devolver la esperanza a tantos mexicanos que la necesitan.

Este fin de semana llega una nueva oportunidad Teletón 2019, y como todos los años México demostrará de qué está hecho, y los mexicanos pondremos todos nuestro granito de arena, que logra juntar montañas de ayuda, de terapia, de cirugías, de médicos, de tratamientos y de amor, amor por el mas débil, amor por nosotros mismos, amor a la comunidad.

Este año hay muchas maneras de participar, como siempre con donativos directos en banco, teléfono y tarjetas, pero también a través de eventos como el bailetón, el risatón, reforestatón, etc. Nuevas maneras de divertir y de recaudar fondos. Todos debemos donar, todos debemos sumarnos a estas causas que necesitan tanto nuestro apoyo, muchas veces nos sorprenden lugares en los que viven personas de escasos recursos que hacen esfuerzos extra por ayudar, como la colonia Nezahualcóyotl, que siempre tiene el mayor numero de donativos.

Teletón no solo ayuda creando centros de terapia y atención, también ayuda generando conciencia y enseñándonos cada año a estos pequeños héroes que tienen todo en contra al nacer o al sufrir un accidente y que sin embargo, con grandes sacrificios, esfuerzos y dedicación logran milagros. A estas familias que con un poco de apoyo se desbordan sobre la persona que necesita ayuda y dan su tiempo y dedicación para que su familiar asista a terapias y que festejan con él cada logro y lloran con él o ella cada lágrima de esfuerzo derramada.