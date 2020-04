Está circulando en las redes un anuncio hecho en Argentina sobre la pandemia que enfrentamos. Comparando la situación mundial con la industria del futbol que definitivamente es lo que he movido a los argentinos muchas veces.

Para todos es doloroso ver las calles vacías, los negocios cerrados, la economía paralizada, las familias separadas, gente contagiándose. En el futbol hemos aprendido que nadie sale campeón solo, los equipos dependen de todos sus jugadores, entrenadores y club que los representa, y así es esta circunstancia, todos somos parte del equipo y lo que hagamos todos marcará nuestra supervivencia. Dicen que Argentina nunca había extrañado tanto a sus familias, a sus amigos, pero no solo Argentina, nadie habíamos extrañado a nuestros familiares y vecinos que viviendo cerca o lejos ahora están distantes.

Este es el partido mas importante que nos toca jugar. A veces parece que el enemigo no existe o que es pequeño, o podríamos pensar que será fácil ganarle, pero el enemigo está ahí y crece a cada momento, contagiando a más personas. No debemos confiarnos y debemos quedarnos en nuestros hogares.

Es difícil para muchos, mucha gente vive al día, y no salir les representa no poder llevar el sustento a su familia. Este es el momento, como sociedad y como equipo, de pensar en el otro, de ayudar a nuestra comunidad a mantenernos seguros todos. Nadie va a salir campeón solo y nadie puede solucionar solo este problema, que no es de los doctores o de los políticos, es un problema de todos, y de todos depende que salgamos campeones.

Pero quedarse en casa es eso, es no salir, es no recibir visitas. Ahora es importante llegar a una disciplina dentro de casa para no dejar que la depresión, el aburrimiento o el sedentarismo acabe con nosotros. Es importante cuidar nuestra salud corporal y nuestra salud mental. Hay muchas personas pasando por esto solos, debemos de estar pendientes de familiares y amigos y mandar mensajes optimistas y de apoyo.

En crisis de salud es importante cuidar nuestras defensas, y por eso debemos poner especial atención en qué comemos, en tener un horario diario para hacer ejercicio, aunque sea media hora, hidratarnos y sobre todo cuidar nuestra salud mental.

Somos lo que consumimos, y en nuestros grupos y contactos virtuales circulan muchos videos y mensajes pesimistas, depura los mensajes que lees y solo pon atención a aquellos mensajes inspiradores, de apoyo, de datos comprobados. No compartas cosas que no estás seguro si son ciertas, no importa si dan esperanza, como que ya apareció una vacuna, o que ya no hay más enfermos en China. Solo comparte información oficial que ayuda a tranquilizar el miedo y la soledad que sentimos.

El Papa salió a la Plaza de San Pedro a darnos un mensaje de fe y de esperanza. Parecía que estaba solo, sin embargo estábamos todos nosotros con él, escuchando sus palabras y reviviendo en nuestro corazón la esperanza. Estos son tiempos difíciles, pero son más difíciles para quien los enfrenta en soledad, para quien ha perdido la esperanza.

Como sociedad es nuestra responsabilidad ver por el otro, por el mas débil, por el que no tiene ingresos, debemos de recordar que no podemos salir de esto solos, caminemos como comunidad, cada uno desde su hogar, pero pensando en el otro, apoyando a quien podamos y pendientes sobre todo de los adultos mayores que ahora enfrentan, además de la vejez, la soledad de la cuarentena; nadie va a ganar solo y nadie debe enfrentar esto solo, utilicemos medios virtuales para estar cerca y estar pendientes.

Recuerda que este partido lo ganamos jugando en equipo con la esperanza de reencontrarnos pronto.