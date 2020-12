La óptica con la que mira un político en el poder los asuntos públicos del país que gobierna es inconfundible. La mayoría de ellos ven una realidad distinta a la que observan los especialistas en las distintas disciplinas y aquí van, sólo por mencionar, algunas diferencias.

En salud pública en tanto la OMS opina que la pandemia del Covid 19 amenaza con desbordar la capacidad de atención en México y nos advierte de un escenario peor que el que hemos vivido, el gobierno considera que tiene bajo control la situación y que no hay problema porque los servicios médicos no están saturados y se dan el lujo incluso de no atender las recomendaciones, como el simple uso del cubrebocas, o medidas más extremas como reducir la movilidad.

Otro asunto pendiente en materia de salud es el caso de la falta de medicamentos, como los requeridos para atender el cáncer en los niños que de manera permanente reclaman los padres afectados.

Nos ofrecieron que a partir de este mes los servicios de salud estarían a la altura de los de países como Dinamarca y Suecia, pero nada más lejos de la realidad.

En materia económica, los números indican graves consecuencias para nuestra economía, cierre de un gran número de empresas y miles de empleos perdidos; sin embargo, para nuestro gobierno estamos en recuperación y pronto habrá crecimiento. Incluso se da el lujo de pronosticar que el próximo trimestre estaremos creciendo a un ritmo que nos regresará a la economía que teníamos antes de la pandemia. También nos habla de que, gracias al combate a la corrupción, se han logrado más de un billón de pesos en ahorros durante estos primeros dos años de gobierno, dinero creo imaginario porque de tenerlo seguramente la situación fuera distinta de la que estamos viviendo.

En materia de seguridad, se nos informa que al fin se detuvo el crecimiento de la mayor parte de los delitos y se ha logrado contener los asesinatos; no obstante, los números indican otra realidad: siguen al alza y este año será el más sangriento de todos.

Sin duda esta realidad paralela de la que informa el gobierno permite un grado de confusión que le otorga a nuestro presidente una calificación, en las encuestas, diríamos muy buena, pues cerca de seis de cada 10 mexicanos lo califican muy bien y eso le permite un margen de maniobra adecuado.

Diríamos que no importa que no se atienda con medidas correctas. Los daños para nuestra población persistirán, pero, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver.