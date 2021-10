Ha transcurrido más de medio siglo de la llamada revolución tecnológica, momento histórico en que las herramientas digitales se instalaron en los hogares y vida de los individuos transformando sus modos de convivir y ser. La televisión, el teléfono celular, la PC y el internet han sido los más significativos por ser también fuentes de conocimiento. El acceso a estas herramientas favorecieron de manera conjunta al aceleramiento de la globalización, permitiendo mayor interconexión entre las distintas sociedades en sus intercambios económicos, sociales y culturales. De esta forma las tecnologías de la información y la comunicación se fueron incorporando como recursos necesarios.

Ante estos cambios no se nos advirtió de los riesgos que podrían ocasionar su uso, así como de la responsabilidad que implicaría, lo vertiginoso del surgimiento tecnológico desembocó en una ausencia deconciencia en su manejo. Como estas tecnologías mencionadas otras herramientas se fueron incorporando, siendo utilizadas por una parte considerable de la población mundial, claro, cabe mencionar que existen desigualdades aún sobre el acceso a estas herramientas, y también que otra diferencia radica en los grupos de edad que las utilizan, sobre todo, aquellos que nacieron en la era digital, siendo para estos más fácil su manejo, sin embargo, son más vulnerables a la inseguridad de estos medios. Al parecer todo este desarrollo nos ha convertido en ciudadanos digitales, esto quiere decir, que hemos aprendido por impulso y obligados a depender de la tecnología para nuestras vidas, por esta razón conviene reflexionar qué se ha hecho para formarnos de manera responsable en estas interacciones.

Considerando que el avance surge de las transformaciones del conocimiento científico y la actualización de la técnica, habría que mirar hacía nuestros sistemas educativos que de manera significativa contribuyen a preparar a los individuos para los desafíos de la nuevas sociedades, si bien en los países más avanzados como Inglaterra, Alemania, China y Japón la reacción para la adaptación fue casi inmediata por ser los pioneros de los cambios que se estaban gestando de la revolución tecnológica para otros esta expansión representaría cambios desafiantes, impacto que logra reflejarse en las acciones implementadas para dar alcance a la influencia de las herramientas digitales.

En México, no fue sino hasta 1992 con la reforma educativa del Anmeb, cuando se decidió integrar la visión modernizadora de la tecnología, posteriormente se fueron agregando adaptaciones centradas en la introducción a este campo con acompañamiento técnico y teórico enfocada en una visión más receptiva que innovadora y dinámica, priorizando la habilidad para el manejo y limitando la formación crítica, consciente y responsable de ser parte de estas formas de interconexión virtual. Bajo esta lógica es posible que sigan incrementándose las deficiencias de la educación digital si no se enfoca en el acompañamiento ético y profesional adaptado a las necesidades y contextos, de otra forma, el riesgo y la vulnerabilidad será mayor al no saber responder a las nuevas formas de convivencia digital.