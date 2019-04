Niños sin miedo

Fui una niña con miedo a la oscuridad, ese miedo me acompañó un tramo largo de mi vida adulta. En realidad no era consciente de que fuera miedo, solo prefería dormir con la luz o la televisión encendidas. Cuando somos niños, la mayoría de nuestros miedos se manifiestan a través de comportamientos que son difíciles de comprender para los adultos. ¡Qué sencilla sería la vida si los niños pudieran expresarnos abiertamente lo que sienten! Pero los niños no siempre tienen las palabras precisas y, siendo honestos, los adultos tampoco las tenemos.



Alguna vez mi sobrina Estrella -de cinco años- me preguntó: “Tía, ¿cómo se defienden las mariposas?”. Eso me hizo pensar que algo le pasaba, los berrinches extremos también parecían síntoma de algo que ella no estaba lista para decir y que los adultos no sabíamos descifrar. Tiempo después supimos que sufría bullying escolar. Los niños nos hablan con sus actitudes, con sus juegos, con sus silencios, con sus dibujos, con su llanto, con su risa nerviosa, nos hablan de formas que no siempre entendemos.

Por otro lado, es imposible que los padres tengan siempre las respuestas perfectas, nos falta mucho por aprender. Pero sí creo que ahí donde las palabras se agotan, donde las palabras no llegan, está el teatro. Por eso me complace mucho cuando obras de probada calidad se presentan en Mérida. Me complace mucho invitarles al reestreno de la obra “Morritzy, el pequeño Mons”, partitura escénica para niños que le temen a la oscuridad. Una obra de la reconocida dramaturga Maribel Carrasco. Maribel ha dedicado gran parte de su escritura a hablar de los temas “espinosos” para las niñas y los niños. A través de su poesía no hay temas prohibidos o con soluciones a medias.

La dirección es de Mabel Vázquez, quien ya había dejado un muy buen precedente con su montaje anterior. Música original de Amaury León. Actuaciones: Laura Zubieta, Susan Tax, Zaab´di Hernández y Alfonso Herrera. Productor ejecutivo, Oswaldo Ferrer. Esta obra es ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar 2018. Coproducción Sedeculta–INBA. Ahora, para celebrar a las niñas y los niños, reanuda temporada. Un espectáculo con títeres y música en vivo, que encantará a los pequeños.

La obra busca sensibilizar a niños y adultos sobre el miedo a la obscuridad, sus posibles razones y consecuencias. Asimismo, alerta a los padres sobre la importancia de mantener la armonía familiar para proporcionar a los pequeños un ambiente sano para su desarrollo. La temporada se inicia el domingo 28, en el Foro Alternativo Rubén Chacón (Parque de la Paz, interior de la ex peni), en punto de las12:00 i.m. Boletos: $80:00 general y $60:00 estudiantes, niños e Inapam. Terminan temporada el 19 y 26 de mayo, en el Centro Cultural Olimpo, a las 12:00 i.m. Por cada boleto adquirido en las funciones, la cafetería “El Hoyo- Casa de Té” regalará una promoción 2x1 en frappes chicos de todos los sabores.