El teatro es también una forma de acercarse a los autores que por una u otra razón no habían despertado nuestro interés; descubrir sus universos y apropiarse de sus palabras es un ejercicio interesante. Por eso me gusta el teatro, por el espacio interminable que nos permite explorar a través de los autores.

Seguramente en algún momento habré leído los poemas de Amado Nervo, destacado poeta nayarita, pero debo decir que no me quedé prendada de su palabra, hasta ahora, que soy parte de una obra inspirada en una de sus novelas. Adrián Chávez hace una dramaturgia finita sobre la novela y nos entrega “El donador de almas”, una obra donde nos adentramos a la vida de un doctor frustrado, triste, melancólico, un infeliz que no siente el menor interés por la vida. Su ama de llaves lo acompaña, aunque entiende poco de sus arrebatos y su monótona vida. Pero un día, un enigmático poeta llega a la puerta del doctor para ofrecerle un regalo inesperado que cambiará su vida para siempre. Un regalo difícil de describir y que a simple vista haría parecer al poeta como un loco. Pero el poeta conoce muy bien al doctor, es su discípulo, su gran amigo, el regalo es perfecto para iluminar la vida del doctor.

Bajo la dirección de Ro Banda, “El donador de almas” brindó una exitosa temporada en el teatro “La Capilla” y hoy se dispone a re estrenar en “La Teatrería”. Una coproducción de la Capilla y Serebroz (empresa fundada por Ro Banda y Sergio Zermann). Con las actuaciones de Miguel Conde, Mauricio Barcelata, M´Balia Marichal, Santiago Stephens y yo.

Al principio fue complejo adentrarse en el universo de Nervo, hacer palabra viva su poesía y sus personajes; principalmente nos preguntábamos: ¿cómo se representa un alma y cómo la veremos encarnar en diferentes cuerpos? Como el mismo dramaturgo dice con ironía, esto es posible gracias “a la magia del teatro”.

A cien años de su muerte, Amado Nervo nos demuestra con esta obra que el amor no tiene tiempo ni pasa de largo, que disertar sobre el amor siempre será vigente y todos recordamos en los labios el fantasma de un beso. “¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento tan lejana?”.

Podríamos definir esta obra como una comedia espiritual, un juego de situaciones románticamente escritas desde el alma de un poeta enamorado y quizá no correspondido.

Me gusta recuperar las palabras del poeta y convertirlas en teatro, me gustaría que muchos jóvenes vieran esta obra de teatro para acercarlos a la poesía de Nervo. Agradezco la invitación que me permite no solo re descubrir las palabras del poeta, sino también un equipo divertido, entrañable con el que hacer teatro es una delicia. Ojalá podamos llevar esta obra a Mérida. ¡Que el alma del poeta nos ayude!

“El donador de almas” re estrena hoy en La Teatrería, y estará en cartelera todos los jueves a las 20:30 horas, del 13 de junio al 26 de septiembre.