“La tía Mariela” es una obra que estrenamos el año pasado en el Festival Internacional Cervantino. Después ganamos un EFI teatro y tuvimos una temporada en el Helénico. Hace poco nos enteramos de que fuimos seleccionados para estar en la Muestra Nacional de Teatro. Esto viene al caso porque en estos días estaríamos presentando la obra en Chicago, en el Festival Internacional “Destinos”. Trabajamos una versión de la obra para giras, que nos permitiera presentarnos en esa ciudad. De pronto nos enteramos que había problemas con migración, debido a las nuevas políticas migratorias impuestas por Donald Trump. No me preocupó mucho porque he tenido la fortuna de visitar varias veces Estados Unidos con mi teatro.

Sin embargo, pocos días antes de viajar, se nos informó que migración no había autorizado los permisos (Visas tenemos) porque la obra “No es lo suficientemente mexicana”. Me quedé muy impresionada, la obra contiene en sí misma un cancionero yucateco de una selección muy cuidada. Las historias que se narran en la obra son historias de mujeres yucatecas, historias escritas desde el teatro para hablar de discriminación, violencia, trata de menores, transexualidad y abuso.

La obra recupera el teatro de revista, y la estética está construida a partir de los paisajes yucatecos: ceibas, casas de techos altos con ventanales, evocaciones de Progreso y los coloridos “porches” donde nuestras tías y abuelas tomaban el fresco. Quizá Trump no se equivoca y la obra “no es suficientemente mexicana” porque es muy yucateca. Nos comentaron los del festival que tampoco aprobaron los permisos para un mariachi. ¿La razón?, la misma: “No es suficientemente mexicano”. ¿Algo más mexicano que el mariachi?, ¿cuál es la idea que tiene este hombre sobre la cultura mexicana?

Sé que intentar entender las decisiones de un político es perder el tiempo, sé que a un hombre que ha declarado la guerra poco le ha de importar la cultura.

Alguien me dijo que Trump era como un huracán que había llegado a destruir a mucha gente en Estados Unidos. Pensé que exageraba, pero me puse a leer un poco y encontré una nota del Excelsior: “Trump desvía millones del fondo de desastres a su política fronteriza. El gobierno de Trump informó que desvió 155 millones de dólares del fondo de emergencias por desastres naturales para fortalecer su programa migratorio”. ¡Qué terrible que este hombre considere más peligrosos a los migrantes que un desastre natural! ¿Se olvidó del huracán “Katrina”?, “el huracán que provocó más daños económicos, así como uno de los cinco huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos”.

Aprovecho estos días para estar en Mérida, mirarme el “uaj” y reír pensando que no soy suficientemente mexicana, pero sí MUY YUCATECA.