Hay proyectos en los que es una delicia colaborar aunque de principio parezca que no tenemos nada en común. Esto me pasó cuando Héctor Pasos, por conducto de la maestra Ligia Barahona, directora de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, me invitó a colaborar en una obra que mezclara el teatro y la lucha libre. La visión de este joven creador, quien es a su vez luchador y actor, es que la disciplina teatral y la de la lucha libre tienen mucho en común. En la preparación, en la construcción de sus personajes y las características con las que se desarrollan en un escenario o en un ring. No soy fanática de ese deporte, de hecho, solo una vez asistí a una función de lucha libre, y fue con motivos de investigación de los espacios culturales en nuestro país.

Héctor insistió en que lo apoyara para que este proyecto se postulara al Fonca. Héctor recibió la beca, y como suele pasar con los que piden mi aval para sus proyectos, pensé que no sabría más de él. Pero insistió en que le escribiera el texto, me llevó a conocer a su maestro de lucha libre. Un domingo de mayo me vi en el interior de una casa en la que un luchador me contó su historia, me mostró el ring donde imparte sus clases y sus trofeos, la pared llena de periódicos viejos anunciando las luchas de los enmascarados. Quizá el lector entienda mi sorpresa al ver -entre trofeos dorados-unos frascos con mechones de cabello. ¡Que susto! ¿Quién colecciona tal cosa? ¡Un luchador! Los mechones de cabello dan cuenta de todas las luchas ganadas por el maestro: las cabelleras de sus enemigos vencidos en lucha.

Después de un intercambio de textos e ideas, el director de la obra, Miguel Ángel Canto, hizo una adaptación con el grupo para tener una versión particular de mi texto, una obra a la que titularon “Dos de tres caídas”. Esta obra se estrenará en 18 de octubre a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Olimpo. La compañía desarrolló su montaje en Teatro Casa Tanicho, ahí encontré un ring el otro día, donde los actores ensayaron y crearon sus personajes. El reparto integra a Héctor Pasos, Edward Chan, Angie Canto, Fabián Sosa y Edgar Canto. Asistencia de dirección de Alexandra Benavides. Desde sus inicios el proyecto contó con el apoyo de Teatro Casa Tanicho en su realización general y la asesoría de Iván Rubio como gestor y productor.

Me gustan los creadores que emergen con sus lenguajes y sus búsquedas, con sus necesidades de expresión y con la creación de un lenguaje, por eso creo que el trabajo de Héctor Pasos apenas inicia, que su camino en la lucha teatral apenas empieza a dar sus primeras batallas. Hay que ser testigo de ellas y acompañarlas para verlas crecer. “Dos de tres caídas” tendrá dos breves temporadas, una en el Centro Cultural Olimpo el 18, 19, 25 y 26 de octubre y el 8 y 9 de noviembre en Teatro Casa Tanicho. Los boletos estarán disponibles en los respectivos teatros el día de las funciones, con un precio de $50 y $25 pesos. Informes y reservaciones al 9999273207.