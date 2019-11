Paco Marín: honor al honor

Leo con enorme gusto que la Medalla Yucatán 2019 le será otorgada al maestro Paco Marín, quien compartió conmigo su sentir por tan importante reconocimiento: “Me desperté y me puse a ver las reacciones que tenía un poema que subí en mis redes sociales ayer. Varios amigos habían publicado la noticia. Me sentí muy feliz, no me lo esperaba. Minutos después me llamó la secretaria de Cultura, Erica Millet, para darme formalmente la noticia. Te soy honesto, haciendo a un lado la humildad, las falsas modestias, me hace muy feliz este reconocimiento, porque al final no es para mí: es para el teatro y para todos los que lo hacemos con el alma, sin esperar nada a cambio. Reconocer el teatro en este momento es valiosísimo. Me puse a revisar a la gente de teatro que ha recibido la Medalla Yucatán, y son pocos. Tú sabes muy bien que el teatro que yo hago está lejos de lo comercial, es un buen incentivo que te digan ‘hola’ de vez en cuando, después de cincuenta años de picar piedra. Me sorprendió la noticia porque con los cambios políticos algunas veces se omite a tal o cual artista, y mira, a mí me dan este reconocimiento”.

Paco Marín es un poeta, dramaturgo, director, maestro, amigo, promotor-soñador que puso en pie aquel mítico “Tinglado” donde surgieron grandes figuras de nuestro teatro y se estrenaron obras que quedaron para siempre en nuestra memoria. A Paco Marín siempre se le encuentra en el teatro o en la mesa de sus amigos, porque es de los creadores que han andado el camino sin aplastar a nadie, al contrario, es un hombre generoso cuyo único interés está en el teatro. Paco Marín nos ha regalado inolvidables imágenes en el escenario, nos ha regalado a un Federico García Lorca descarnado, desnudo, y poderoso.

Nos ha abierto su corazón y su mundo con sus monólogos biográficos, ha hecho a un lado la censura para mostrar los cuerpos desnudos sin mayor pudor. Muchas de sus obras nos alientan a hablar de la diversidad y de las mujeres. Alguna vez un señor lo detuvo en la calle para decirle que después de ver su obra dejó de ser un “mata putos”. Esa frase también nos dice cuán importante es el teatro de Paco. Por ello, cualquier reconocimiento que se le haga no deja de ser pequeño para un gran hombre de teatro. Yo tuve el gusto de que dirigiera una de mis obras que fue invitada a un festival. En el estado nos negaron el apoyo para que la obra se presentara, pero Paco no se rindió, hizo la obra en Mérida, y fue muy impactante para mí -que suelo dirigir mis obras- ver cómo el maestro había descubierto a profundidad el universo que yo había escrito y en el cual había varios mensajes en el subtexto. Mención aparte merece que los reconocimientos que brinda la Sedeculta estén por encima de cualquier juego político, color o partido. Este reconocimiento tiene que ser una gran fiesta para Paco Marín y como él bien dice: para el teatro. ¡Enhorabuena!