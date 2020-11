Emmanuel Pool Castellanos es un contratenor yucateco que lleva quince años viviendo en la CDMX, llegó a estudiar la licenciatura en ópera y se quedó a trabajar ahí; según sus palabras encontró un nicho en el cual se puede desarrollar de acuerdo con sus cualidades.

Hace poco que se armó el zafarrancho de los influencers, uno mencionó a un “chico yucateco” que había vivido de becas, y a quien los defeños trataron muy bien. Yo me pregunto: ¿Por qué lo hubieran tratado mal? ¿Es un mérito tratar bien a alguien que llega de provincia? No generalizo, es el comentario de un influencer que se sintió agredido e intentó ponerse de ejemplo en una defensa de lo indefendible. Este comentario generó que Emmanuel me comentara que estudió con el influencer, y a raíz del malentendido, aproveché para realizarle una entrevista. En sus quince años viviendo en la CDMX, Emmanuel aprendió el canto barroco y las formas contemporáneas del arte, encontró que su nicho más grande es en la música contemporánea y las técnicas extendidas que puede desarrollar. Uno de sus logros más grandes fue cantar el réquiem mexicano de Marcela Rodríguez, y actuar en una película con Marcela Rodríguez y Mario Bellatín: “Bola negra”.

Comparto una breve entrevista con él: EMMANUEL: “Mario y Marcela tienen una forma muy divertida de vivir la música y la vida en general. Aprendí mucho con ellos, es lo más rico que he tenido en cuestión interpretativa. Recientemente terminé el doctorado en musicología. Tuve una beca en la maestría. Cantar me ha permitido sobrevivir, igual escribir textos académicos. Siempre tratando de hacer lo mejor, cantando y escribiendo. Me formé con el primer contratenor mexicano, requiero que mi trabajo sea compensado como debe ser.

¿Qué extrañas de Mérida?

EMMANUEL: Extraño a mi familia, cuando son los cumpleaños o fechas especiales, o cuando hay sucesos complicados; como el huracán, quería estar ahí para ayudarlos. Extraño la comida, a mis amigos, visitar la Catedral, el Olimpo. Extraño los atardeceres sepias. Por otra parte, no extraño el calor.

¿A qué crees que se deba que tu trabajo no es tan conocido en Mérida como lo es fuera?

EMMANUEL: Yo me salí antes del movimiento cultural fuerte, había una persona que rechazaba mis proyectos, al final decidí dejar de meter proyectos, además no me iban a pagar lo que vale mi trabajo. Aunque yo estaba dispuesto a negociar con tal de cantar en mi tierra. Me he esforzado mucho fuera de mi tierra como para permitir que me mal paguen. Es una tristeza porque me encantaría cantar allá, pero todo llegará en su momento, y si no llega, también está bien. Mi tema es ópera yucateca, tengo que ir a revisar los archivos, buscar en los periódicos de la época y en las cosas personales de estos compositores. Fui el primer contratenor yucateco que salió de Yucatán y el primero en titularse en una institución como el Instituto Nacional de Bellas Artes y el primero en la maestría en la UNAM.

Emanuel Pool es un orgullo de la tierra, poco conocido por los yucatecos, pero eso eleva su gran valor, y confirma que nadie es profeta en su tierra.