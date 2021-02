Atesoro en el corazón el recuerdo de mi madre escuchando a don Arcadio Huchim por las mañanas, mientras desayunábamos y ella planchaba la ropa de mi padre. Mi madre encontraba en las poderosas palabras del locutor algo de fuerza para acompañar su día. Alguna vez me dijo que don Arcadio era un hombre que luchaba por la justicia, al grado de llevar guardaespaldas que lo protegieran. Eso era una idea de mi madre, no necesariamente un hecho real. A don Arcadio lo conocí en persona hace algunos años, le confesé mi admiración rendida y me respondió una breve entrevista que compartí en esta columna. A mi parecer, don Arcadio Huchim es el último líder de opinión en Yucatán. Por influencia de don Arcadio siempre quise ser periodista, y por enseñanza materna, siempre he querido visibilizar la injusticia.

Con estos referentes y este deseo, invité a mis colaboradores a crear un noticiero informativo, llevaba el nombre en la punta de la lengua: EL MESTICIERO. Un noticiero internacionalmente yucateco. El único en Mérida con mestizas y perspectiva de género. En su estructura general, EL MESTICIERO comparte noticias locales, nacionales e internacionales. En su estructura específica, comparte la voz de dos comunicadoras yucatecas que deciden no quedarse calladas ante el panorama mundial. Contamos con corresponsales en todo el mundo, secciones de denuncia ciudadana, entrevistas y participaciones especiales de artistas reconocidos a nivel local y nacional.

EL MESTICIERO promete convertirse en un parteaguas del periodismo y el espectáculo.

También nos interesa promover las empresas locales, compartir el sabor de lo nuestro. La base del noticiero es compartir noticias locales, nacionales e internacionales.

La primera emisión de EL MESTICIERO fue el 5 de febrero. Todos los lunes y los viernes, en Facebook y en Youtube podrán encontrar información sobre política, cultura, espectáculos y el reporte del clima. Nuestro deseo es compartir las noticias con nuestro humor regional.

La co conductora del programa es Addy Teyer con su personaje “Leysi Tun”, el director de cámaras, editor y coordinador general es Iván Aguilar, con quien he tenido el gusto de realizar funciones en Zoom, y desarrollar diferentes proyectos institucionales.

EL MESTICIERO se colocó rápidamente en el gusto del público, que inmediatamente nos hizo llegar sus denuncias ciudadanas (algunas ya resueltas por el equipo) y sus comentarios. Creemos que hacía falta un espacio objetivo, alejado de las filias personales y de las mentadas a las fobias locales. Para contactarnos y enviar sus denuncias puede marcar al 9992791057. EL MESTICIERO nació para ustedes y para recuperar la utopía de hacer justicia.