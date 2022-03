No siempre es fácil, en general no lo es, hay días más largos y pesados, agobiantes, en los cuales pareciera que cargamos el mundo sobre los hombros, y en realidad creo es así, nuestro pequeño universo personal se nos viene encima y logra hacernos sentir que no avanzamos o nos hace dudar sobre si vale la pena aquello que realizamos, son instantes o largas jornadas en las que se acumulan los sentimientos y los pensamientos de pesar. No es fácil, nunca lo es…

En esos días, en los que el mundo parece ir a cuesta nuestra, procuro deambular un poco por los pasillos deshabitados de lo insospechado, me gusta, y lo confieso, romper aunque sea por destellantes fragmentos de existencia, la sensación de inoperancia que se impregna de mi ser, cuando por una u otra razón me veo frente a situaciones incontrolables que sobrepasan las facultades personales, y es que en esta existencia mundana, en la que pareciera que la medida obligatoria es cosificar al otro, es urgente reconfigurar nuestra forma de entendernos y aceptar la diversidad incuantificable del hecho humano.

Ahora que escribo con el pesar de los días, me salta a la mente la violencia que apreciamos en el país a través de diferentes medios y soportes comunicativos, la cual nos ha obligado sin pensarlo, a confrontar una realidad que solemos preferir evadir, y es que vivimos en una sociedad sumamente violenta, en donde el machismo, las estructuras socio-económicas y patriarcales, establecen una continuidad de opresión que se libera –en ocasiones- en coyunturas como las que se vivieron durante el juego de futbol, pues es claro que ahí se entremezclaron el desbordamiento irracional de un fanatismo cultivado por intereses que van más allá del simple gusto por el deporte junto a la degradación de los valores elementales de la convivencia social, así como también, moleste a quien moleste, la fuerza del movimiento feminista nos recuerda que la violencia contra la mujer se ha agudizado en los últimos años, llevando al país a los niveles más altos de feminicidio, dos aristas de muy compleja situación, que nos hieren aunque sea “silenciosamente”. No resulta fácil, pero es fundamental erradicar la violencia en todas sus formas.

En alguna ocasión el escritor Charles Bukowski elaboró una frase que hoy se considera icónica de su pensamiento, en ella sintetizó su ironía conocida como su perspicaz crítica a la sociedad, pues menciona que: “Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado; un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple”. Y así, de forma simple, es preferible admirarse por la grandeza creativa del artista honesto, que deslumbrarse por la erudición petulante del grandilocuente de aire.

Ante lo superficial de la existencia que nos llama a claudicar, no resulta fácil seguir creyendo en la esperanza y en los sueños que individual y socialmente tenemos, pero es justo ahí, en esos instantes que asemejan a la pesada losa en la espalda y que nos agota, cuando más valor tiene el seguir andando sin importar que desconozcamos lo que el sendero nos traerá, y no, no resulta fácil, pero siempre será posible seguir aunque nos cueste un poco más por el pesar de los días…