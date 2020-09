Prepararlo llevaba días, semanas o meses. Sobre todo cuando la redacción no era nuestro fuerte. Además, siempre había línea implícita: somos apolíticos y arreligiosos (otros agregaban que también “a-teos”). De ahí en fuera, era apegarse al motivo del discurso que se nos encargaba, ya sea por fin de cursos, una efeméride, ceremonia o evento especial.

Me gustaba escribir desde que era de la marinería, quizá por ello algunos comandantes me encargaban pergeñar las piezas de oratoria que leerían o las más breves que en raras ocasiones me encomendaban, según la menor importancia del acto, incluso llegué a narrar algunos desfiles del 16 de septiembre o 20 de noviembre en Chetumal, al paso del contingente de la Armada frente al Palacio de Gobierno, y ahí sí, había que improvisar por si se detenía la columna.

Invariablemente, el contexto de los discursos se refería a la tradición o doctrina naval hasta aterrizar el tema primordial del evento o conmemoración. La preparación –después de las precisiones, añadidos, supresiones y correcciones del mando– era de días y muchos ensayos para afinar: dicción, volumen de voz, entonación, gestos y ademanes. Después venía el uniforme, que debía estar impecable, pues se representaba a una institución considerada la parte más elegante de las fuerzas armadas: la Marina.

En esos discursos, cuando se expresaban ante el presidente en turno, ciertamente, se hacía alusión a su gobierno y lo bien que conducía el país, aun en sexenios muy criticados, como los de José López Portillo o Miguel de la Madrid –por citar algunos–; pero, si la memoria no me falla, no recuerdo alguno como el que pronunció ante el Altar a la Patria (hemiciclo a los Niños Héroes, en Chapultepec), José Carlos Moreno, cadete del H. Colegio Militar, quien al recordar aquella gesta heroica de 1847, dijo que en la actual administración se han ofrecido diversas opciones a la juventud, entre ellas, las becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro para que ninguno se quede sin alternativas de trabajo o de estudio, alejado de los vicios que tanto afectan a este sector.

Más aún, el futuro oficial del Ejército dijo que, en el México de hoy, “se necesita estar preparados mental, físicamente, alejado de los vicios que destruyen” y me pareció escuchar a AMLO cuando habló de la importancia de actuar con honradez, erradicar la corrupción, reducir la inequidad social, combatir la pobreza, respetar los derechos humanos y vivir en democracia.

Me pregunto si este joven cadete sabe que la SFP detectó en “Becas para el Bienestar Benito Juárez” un padrón de beneficiarios inexistente, carencia de datos en la reducción de deserción escolar y además hizo recomendaciones para evitar “corrupción”; o que del programa para “ninis” Jóvenes Construyendo el Futuro, del que se jacta el Gobierno de la 4T, sólo dos de cada 10 participantes han obtenido empleo, que es el propósito del proyecto.

Creo que no tiene la culpa el joven cadete, sino quien intentó quedar bien con el presidente.