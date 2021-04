Los padres deben ser ejemplo para los hijos, se nos ha dicho. Y con ello se espera que superen nuestros logros. Es parte de nuestra responsabilidad darles las herramientas y formarlos con valores para enfrentar los retos que les correspondan y lograr que sean mejores personas, buenos ciudadanos. En el extremo, padres e hijos deben sentirse orgullosos mutuamente.

Hay profesiones o actividades que los hijos “heredan” de los padres y se forman así generaciones, por ejemplo, de militares o marinos, abogados, ingenieros, periodistas o empresarios; la mayoría de las veces por admiración a la figura paterna que les impulsa aseguir sus pasos, aunque a veces esto no se logra. Sin embargo, lo que se busca es que tengan éxito, sean personas de bien y superen a los padres.

Al reflexionar sobre esto me pregunto qué pensarán de sus padres los hijos de políticos como Félix Salgado Macedonio y Saúl Huerta Corona (no son los únicos), envueltos en la polémica por sus conductas y acciones que han llegado a ventilarse en el ámbito penal, con graves acusaciones. Al primero parece que no le hacen mella en sus intenciones políticas, si bien nunca ha desmentido las acusaciones de violación de varias mujeres, y a su hija parece no importarle. El segundo anda escondido luego de salir a la luz otros casos de abusos contra menores de edad.

Otros personajes echan por tierra el legado de sus progenitores al ir en contra de los principios que rigieron su actuación y que los llevaron a ser ejemplo de sus pares, como lo fue Julio Scherer García, cuyo hijo de mismo nombre, actual consejero jurídico de la Presidencia, en una entrevista publicada esta semana planteó impedir a los reporteros preguntar sobre los programas sociales en las conferencias del presidente, para evitar que lo sancione el INE. “Lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana, se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello”, escribió luego Scherer Ibarra en redes sociales, tras el jalón de orejas de AMLO.

Y qué decir de los hijos de funcionarios que se dedican a exhibir su vida ostentosa mientras sus padres defienden la austeridad y pontifican sobre igualdad y justicia social a los más desprotegidos. Ese ha sido el patrón de los hijos de los presidentes desde mediados del siglo pasado –excepto con Felipe Calderón porque sus hijos eran niños cuando ejerció el poder–: viajes, lujos, excesos y escándalos acompañaron a los “juniors” en el sexenio de sus padres. Ahora, para evitar los reflectores AMLO envió a sus tres hijos mayores fuera del país, sin embargo, de cuando en cuando presumen en redes sociales la vida que se dan en el extranjero.

Cada persona, cada familia, tiene su escala de valores para educar a los hijos. Una máxima que no tiene desperdicio es: “No hagas aquello que no te gustaría que te hicieran a ti”.