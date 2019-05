Para ti mamá

Mi sonrisa será tu legado y mi futuro el indudable fruto del arduo trabajo que en tu vida has realizado. Serás por siempre mis primeras risas, mi dulce voz de consuelo que también puede transformarse en palabras de la consciencia. Serás por siempre la mejor doctora sin título que he podido tener, la mejor maestra, psicóloga, chef, policía, taxista e incluso hasta bombero. Serás por siempre la mejor mamá del mundo, mi primera alegría, el primer amor de mi vida, mi primera ilusión y mi más grande refugio.

Eres tú quien mis lágrimas limpia frente a las derrotas que conviertes en experiencias que al final me pintas como nuevas oportunidades haciendo que mire una nueva posibilidad y trace una nueva ruta; eres quien en silencio sufre conmigo mis tristezas pero no lo demuestras para que crea que eres fuerte y esa fortaleza llene de paz mi corazón.

Eres capaz de quitarte tiempo para dármelo sin siquiera haberlo yo pedido. Eres mi alegría en momentos de angustia y mi recuerdo más bello de toda la vida. Eres y nadie podrá negarlo: la verdadera magia de la vida.

Tengo la gran dicha de poder redactar lo presente, agradecerle a Dios por darme aún la oportunidad de enterarte en vida de todo lo que mi alma siente frente a tantas cosas que aún no sé expresar delante de una vida que se que se terminará en cualquier momento como cualquier ciclo natural y que con el tiempo me lleva al peor momento de mi existencia, el trago más amargo que cualquier hijo podrá soportar. Pero en lo que ello llega y espero que sea en muchos, muchos años más, te entrego con alegría cada uno de mis logros y mis fantasías, mi felicidad, mi presente y futuro, por favor, tómalos como tuyos porque soy quien tú has logrado que sea.

Mamá, jamás encontraré palabras que expresen los sentimientos que de mi corazón emanan, jamás, lograré pagarte por cada sacrificio que has hecho por mí y agradezco a Dios por haberme dado al mejor ángel para mi vida, sin duda mi mejor recuerdo de la infancia, mi tan grande ejemplo para la vida.

Felicidades mamá por este 10 de mayo que ha pasado y por todos los demás días del año que también son siempre de y para la madre, el trabajo más arduo y cansado que existe, pero espero que sea igualmente al menos satisfactorio. Felicidades a todas nuestras ángeles de la guarda de aquí en la tierra y a las que nos brindan tanto amor desde los cielos.