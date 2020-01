Mientras las estadísticas confirman un aumento en casos de VIH en nuestro estado y a la par que la Influenza sigue presente, los yucatecos nos encontramos preocupados, alarmados y muertos de miedo por la situación de salud que se vive al otro lado del globo y que causa tanto pavor, al grado de llenar las salas de urgencias con miedo e histeria. Preocuparse no está mal, pues siempre debemos estar alertas para prevenir ciertos males, el problema es que, en lugar de prevenir, estamos asustados creyendo las mentiras de algunos medios de comunicación y compartiendo titulares alarmistas que, en lugar de informar, desinforman a cambio de likes.

En Mérida sí hay epidemias, enfermedades que están matando y muy poco hacemos al respecto. ¡Somos el tercer lugar en VIH! Solamente en la primera semana de 2020 se registraron 16 nuevos casos, es decir, se contagian más de 2 yucatecos por día; por si fuera poco, somos el estado con más personas obesas y mientras que el coronavirus asiático (2019-nCoV) tiene una tasa de letalidad de 3.1%, la Influenza “mexicana” (AH1N1) mata al 5.43% de sus afectados y eso que tenemos una vacuna gratuita pero que muy pocos salieron de casa para buscarla y son contados los que acudieron al médico al tener un catarro y fiebre durante esta temporada de “frío”.

No se trata de espantarnos, el coronavirus es una familia de virus ya conocida desde hace mucho tiempo, que causa enfermedades como el resfriado común o la neumonía, eso quiere decir que, si nos hacemos estudios por un catarro o una gastroenteritis, podríamos encontrar que tenemos un coronavirus. Otro ejemplo de virus, para poder darme a entender mejor, es la familia flaviviridae que da enfermedades como dengue, zika o fiebre amarilla.

¿Pero por qué llamó tanto la atención este virus y por qué dicen que es nuevo? Resulta que el coronavirus, como muchos otros virus, mutó, generando una nueva cepa a la cual las defensas de nuestro cuerpo no están acostumbradas y que podría ser muy dañina para quienes se encuentran inmunocomprometidos (como las personas con VIH o diabetes), así como los que padecen enfermedades respiratorias crónicas como EPOC o hipertensión pulmonar.

Esta semana, varias personas han acudido a la consulta preguntando si tienen el virus del terror asiático, pero es importante saber que únicamente se debe considerar como caso sospechoso a la persona que presente fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que cuente con antecedente de viaje o estancia en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, o haber estado en contacto con un caso confirmado o un caso bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de síntomas.

Pero si con esta información aún no encuentras la tranquilidad, recuerda que la magia de la prevención evitará que te contagies y esa magia la haces tú mediante el lavado de manos seguido, no escupiendo en la calle y reprendiendo a quien lo haga, usando cubrebocas, evitando lugares concurridos, no automedicándose por ningún motivo y acudiendo al médico en caso de cualquier duda.