Suena por todos lados el “paro por la mujer” del 9 de marzo, al cual muchas organizaciones se están sumando y con el cual estoy de acuerdo y listo para dar todo mi apoyo. El principal hecho que me agrada de este paro es poder demostrar cuán necesarias son las mujeres para el mundo y lo indispensables que pueden ser para el hombre ¡No me imagino un hospital sin enfermeras!

El objetivo de dicho evento es demostrarle a quien no lo cree que sin mujeres todo es más complicado. Sin embargo, es importante recordar que realizar este paro no significa que sean el género más importante, porque ninguno lo es. No es la primera ocasión en la que escribo sobre equidad, pues tanto mujeres como hombres valemos lo mismo mas no somos iguales, somos un complemento que nace desde lo fisiológico para la supervivencia humana. No se puede vivir en un mundo sin mujeres pero tampoco en uno sin hombres.

Esto me lleva entonces a invitar a no confundir las cosas, el paro que habrá y el apoyo que muchos le damos no son para generar violencia; no es porque pensemos que son el género superior, ni porque creamos que el feminismo es el camino correcto.

Justamente hablando con mi novia me hizo la siguiente pregunta: ¿Si el machismo es malo por qué el feminismo no? ¡Órale! Tiene toda la razón, el feminismo se equivoca al señalar que la mujer puede ser superior al hombre, ya no buscan los mismos privilegios, porque de hecho ya los tienen, hay los mismos derechos, aunque claro tenemos que buscar que se cumplan y por ello me uno a esta causa. También hay que aceptar que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, ya que los asesinatos de hombres serían hombrecidios y según las estadísticas tendríamos que hacer un paro de hombres primero que el de las mujeres. Un feminicidio es un homicidio cometido contra una mujer por cuestiones de género.

México, desde que culminó la conquista, ha sido un territorio machista y aunque cueste mucho trabajo es necesario detener ese mal que denigra a la mujer; ninguno es superior a otro y, por tanto, aunque apoye los derechos y el paro, no estoy a favor de que se realicen actos vandálicos ni abusos a los hombres que de por sí ya fueron anticipados por medio de una advertencia en redes sociales diciendo que, si queremos asistir a la marcha por la mujer, lo hagamos lejos, en silencio y hasta atrás.

Realmente vería una verdadera lucha por la libertad y la equidad si estuviera al frente de esa marcha (pacífica) tomado de la mano de la mujer que amo porque estoy seguro que somos un complemento magnífico donde cada uno lleva a cabo una función para alcanzar la felicidad individual y de pareja. La magia aparecerá hasta que sepamos cuán grandes somos como seres humanos y dejemos de buscar la superioridad absurda. Yo apoyo a la mujer, de ella vengo y junto con ella soy feliz, es un ser indispensable, mi refugio de tristezas, mi calma en los enojos, mi compañía en la soledad, la alegría de mi vida y la gran magia de ésta.