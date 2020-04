Ramiro, un diabético de 78 años, acudió a un hospital por dificultad para respirar, fiebre y diarrea; necesitó ser intubado. Resultó ser Covid positivo. Su hija, angustiada, comentó que su papá no había salido de casa desde hace mes y medio, que no piden comida en la calle y que tienen medidas hasta exageradas en casa. La única que lo visitaba y con todas las medidas de higiene era ella y no ha presentado ningún síntoma. Casos como éste se repiten y es que resulta que la hija de Ramiro sí tuvo coronavirus, pero es asintomática, lo puede transmitir, pero no tiene los síntomas.

En un principio la OMS desconocía que pudiera existir este tipo de pacientes, pero conforme la pandemia ha invadido países se ha podido estudiar más. En realidad, no se puede saber si eres portador a menos que te realices una prueba costosa, así que se ha propuesto un mejor método para evitar contagiarse: el cubrebocas.

Al desconocer los casos asintomáticos, la OMS, no lo aconsejaba, sin embargo, la Communicable Disease Center (CDC) de Estados Unidos, referente en salud a nivel mundial, ha dado a conocer que el 80% de los infectados no genera síntomas, así que los pacientes atendidos en los hospitales son nada más el 20%. Tomando esto en cuenta, la CDC recomendó el uso obligatorio del cubrebocas y la distancia de 6 pies (1.8 metros) entre personas para evitar “salivazos” al hablar o estornudar, así como para que no se quede el virus flotando en el aire.

La CDC deja en claro qué tipo de cubrebocas sirve, así que rompamos el mito. La mejor máscara es la N95, seguida del tricapa (quirúrgico) y ambos son de uso exclusivo del personal de salud. ¡Obvio! No queremos que médicos y enfermeras se contagien. Esos dos reducen probabilidades de enfermarte. Pero también, la CDC indica que debe ser obligatorio el uso de cubrebocas hipoalergénico o de tela en cualquier persona que no trabaje en un hospital y, si no tienes cubrebocas, puedes emplear una playera o paliacate, pero no una bufanda y menos un chal. El cubrebocas de tela sí sirve y está recomendado por las más importantes instituciones de salud. El uso de este tipo de cubrebocas no es para evitar contagiarte, es prevenir contagiar a otros. Si yo tengo cubrebocas y tú también, se reduce la posibilidad de contagiarnos y si todos lo empleamos nulificaríamos esa probabilidad. Sobre su lavado no hay que ser temerosos, el Covid se desintegra muy fácil con agua y jabón.

Nuevamente la magia del amor sale a flote, el uso del cubrebocas es para velar por el bien del otro, pero si nosotros lo estamos usando, también hay que obligar al prójimo a que lo haga. Ya no estamos en tiempos de risas y chismes, así que, si ves a alguien que no quiere acatar las leyes de protección a la salud, denúncialo, puedes tomarle foto o video, subirlo a redes sociales o avisar al 911. Con la vida no se juega y quien no siga las reglas atenta contra ella, es potencial asesino igual que todos los que salen de casa sin necesidad.