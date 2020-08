Noticias van y vienen, buenas y malas, pero, como sea, el temor se va dejando de lado. Actualmente ya sabemos que dos países han encontrado la posible vacuna para esta temible enfermedad, ya hasta precio le están poniendo, pero mientras esperamos que llegue para toda la población mundial, habrá que seguirnos cuidando. Mientras unos celebramos esta noticia, otros temen, con justa razón, por su economía tras la probabilidad de un nuevo semáforo rojo que, en caso de llegar, debe ser realmente duradero al igual que la ley seca. No podemos caer en el error del pasado reciente y volver a bajar la guardia aunque parezca que vamos ganando, el Sars COV 2 no da tregua y estamos perdiendo.

Ahora sí puedo decir que ni la cantidad de muertos, ni el número de contagios es el reportado por las autoridades, lo firmo sin pena ni miedo y con el seguro respaldo de cientos de colegas, pero esto no ocurre porque el gobierno quiera ocultarlos, sino porque hay tantas personas contagiadas que ya no hay manera de seguirlas a todas. Quienes acuden al hospital pueden ser contabilizados, los que van a farmacias a consultar no. Incluso muchos que acuden a médicos particulares tampoco entran en el conteo, pues para ello hay que llenar un formato enorme y estamos viendo tantos pacientes al día, que la mayoría decide atender y no registrar.

Esta semana vi una cantidad impresionante de pacientes Covid como nunca en la pandemia y, ojo, soy un médico de tantísimos en Yucatán. He observado algo relevante: no todos están capacitados para dar la atención y el tratamiento adecuado, esto se debe a que es una enfermedad nueva con reportes de hallazgos diarios. Como el caso de la ivermectina y un nuevo estudio que confirma lo sospechado: no sirve como preventivo pero sí puede ayudar a disminuir el riesgo de complicación de la enfermedad si se toma en cierto día específico y a cierta dosis especial que los médicos actualizados podrán claramente recetar. Del dióxido de cloro también han salido varias cosas, en todas, la comunidad científica concluye que causa daño a la salud a largo plazo y que no beneficia en el Covid. También tenemos otras novedades: la dieta recomendada para los pacientes, la cual debe ser alcalina, es decir nada de ácidos, grasas ni chiles.

Valdría la pena que los hospitales yucatecos o la misma secretaría buscaran una forma expedita de certificar a los médicos en el tratamiento de primer nivel de atención para el Covid-19, así todos podríamos ayudar en lugar de perjudicar como ya he visto en pacientes que llegan complicados a la consulta.

Deseo dejar por escrito lo que a todos mis pacientes les digo y que entre colegas que nos dedicamos a esta enfermedad tenemos como regla: toda enfermedad respiratoria es Covid hasta no demostrar lo contrario. Si presenta algún síntoma aíslese y llame a un médico, si éste trata pacientes Covid mejor. Si tiene duda, escríbanos al Facebook Servicios Médicos de Mérida, para que se le pueda dar información oportuna y real o llame a la vía gratuita del estado 800Yucatán.