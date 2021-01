Sigue creciendo la visión de un mundo sin Covid, donde sin cubrebocas volvamos a abrazar a nuestros seres queridos. La semana pasada hablaba de la vacuna, pero no es todo, también hemos encontrado tratamientos para esta enfermedad mortal. Tratamiento no es lo mismo que cura, pero ya podemos ver en los lugares donde antes había oscuridad, ya encontramos un camino para disminuir la mortalidad ocasionada por el Sars Cov 2 y a diario obtenemos estudios que nos orientan a nuevas prácticas y despedazan otras.

Les comentaré un poco al respecto. En primer lugar, debemos despejar mitos: no es una enfermedad respiratoria, así que tratarla como tal no la va a curar; segundo, hay que eliminar la idea de brebajes “mágicos” que lo único que contienen es fantasía, como el dióxido de cloro que ha traído más mal que bien. Tercero, los antivirales existentes no han demostrado un efecto en el Sars Cov 2 así que el uso de ellos como el iseltamivir no está indicado. Es necesario tomar con cautela la llegada de nuevos estudios como el de la Ivermectina, los cuales dicen que este antiparasitario puede funcionar para reducir la replicación viral in vitro, se ha probado directamente con células, no con personas, así que su ingesta para prevenir la enfermedad está contraindicada.

También hemos aprendido que los corticosteroides como la dexametasona son útiles pero únicamente en pacientes con neumonía, es decir, con oxigenación baja y que los desinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, que antes decían que podría ser perjudicial, pueden ser de gran utilidad en pacientes con enfermedad leve.

No olvidemos el paracetamol, pero el de marca, no genéricos. Ha demostrado gran utilidad para disminuir la fiebre, malestares musculares y articulares, en especial, si se administra a dosis relativamente altas.

Sobre la tos, aprendimos que, en Covid, usualmente es seca, por tanto, medicamentos como ambroxol y otros expectorantes no tienen efecto. Es mejor el uso de antitusivos de origen central como la codeína.

De los antibióticos, hasta el momento, no hay ninguno indicado para Covid 19, recordemos que son para bacterias y no para virus como el Sars Cov 2. Se decía que la azitromicina tiene un “efecto desinflamatorio” pero no hay nada completamente certero, así que su uso queda a decisión del médico. Sobre los otros antibióticos, algunos doctores los emplean como profilácticos frente a otras probables infecciones, pues se ha visto que algunos pacientes con neumonía por Covid se infectan con alguna bacteria.

Es importante que el paciente sepa que si se trata desde el día uno hay menos probabilidades de tener una enfermedad grave. No debemos confundir el catarro con el Covid, al día de hoy, todo paciente que presente síntomas de Covid debe ser tratado como tal inmediatamente en lo que se averigua si realmente lo es o no. El reposo es esencial así como una dieta alcalina, sin grasas, ácidos o chiles. Y por cierto, ya aprendimos que para el inicio de la dificultad respiratoria se requieren de al menos 7 a 10 días de haber iniciado la enfermedad, por tanto, la falta de aire, no será el primer síntoma.