No temas, pues no importa la caída sino el levantarse, no importa que tan grande haya sido la derrota pero sí la manera como la vas a enfrentar, pero a veces esas caídas no solamente generan un conflicto exterior sino que alcanzan uno mayor, el interno, el que cala hasta los huesos sintiéndose como si tú corazón fuera apretado y destrozado. Sin duda lo peor de caer en un error es la culpa que este deja. Pero no temas, repito, pues cometer errores es de lo más común, pero sentir culpa solamente es de quienes alcanzan a verlos, de los que quieren sanar, de los que tienen a final de cuentas un alma noble que fue corrompida por un infame instante. Y para superar este arrepentimiento, esta culpa, se necesita del perdón, pues quien perdona sinceramente le entrega la mejor herramienta al arrepentido y quien perdona a la vez se libera de la angustia del rencor.

Hoy celebramos del perdón más grande de todos, el perdón que Dios tiene frente a los que se arrepienten, la invitación que nos ofrece a levantar la mirada y seguir en la lucha, pues el no tiene rencor frente a aquel que cree en él y, teniéndolo de tu lado, absolutamente nada será imposible. Y este Dios, crucificado y herido, hace 2000 años en una cruz y día con día con nuestros pecados aún vuelve y te abraza, aún te deja lo más preciado que tiene el hombre, su Madre y ésta, también con el gran perdón que tiene su alma, vuelve a nosotros para también llamarnos hijos y convirtiéndose en nuestro recurso ordinario en los momentos de pena cuando más sumidos estamos en el arrepentimiento.

No temas, pues quien se arrepiente frente a Dios ya ha ganado, pues la peor parte ha sido vencida, ya tienes un perdón y ahora falta el segundo más relevante y es el que tú te tienes que dar. Tu alma Dios la salva, pero tu vida y tus pensamientos dependen únicamente de la respuesta que te otorgues.

Hoy es un día de celebrar, todos hemos sido perdonados para vivir en paz, para seguir abriendo los ojos con la ilusión de vivir en amor, pues el amor hecho persona ha resucitado y nos otorga la esperanza de un día llegar a Él.