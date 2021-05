Mucho ha ocurrido, los casos han aumentado haciendo que la mayoría de los hospitales se queden sin espacio, además, la enfermedad se tornó atípica pues no siempre cumple con los criterios de sospecha, ya no todos tienen fiebre, algunos vienen con dolor de oído y otros con síntomas urinarios o gastrointestinales. Resulta además, que tiene mayor repercusión en jóvenes a diferencia de la cepa anterior. Muchas neumonías, no son las ya conocidas por el Covid, ya no desaturan, sino que se presentan como neumonías bacterianas. Asimismo, esta semana, atendí a una gran cantidad de pacientes que tenían ya una o dos dosis de vacuna. Entonces ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay casos de nuevo? ¿Es culpa del gobierno? Hace aproximadamente un mes empezó a disminuir, se abrió el semáforo amarillo y se dijo que teníamos que seguir con cuidados, pero no pasó; los restaurantes aceptan multitudes, las plazas están llenas, hay partidos de baseball y fiestas a diestra y siniestra sin empleo de cubrebocas y “agarrando hielo de la misma hielera”.

Los virus se adaptan y, como ya hemos inmunizado a nuestros abuelitos, entonces se fortalecen frente a los jóvenes volviéndose mortales aunque no tengan comorbilidades y para colmo, resulta que es la juventud la que sale de casa para festejar cualquier cosita como si el virus no existiera y eso que deberíamos estar en semáforo rojo: los hospitales privados ya no tienen espacio y los públicos, al reducir su número de camas, tampoco. Y aunque no comprendo por qué seguimos en este semáforo y mucho menos por qué no se reporta el verdadero número de casos que hay, hago nuevas recomendaciones para evitar la Covid:

Si no estás vacunado, evita salir de casa. Si lo haces, lleva un vaso reusable, nunca aceptes los vasos de un restaurante. Lleva toallitas sanitizantes, limpia cubiertos y superficies. Evita los restaurantes, incluso cuando sean al aire libre, pero, si acudes a uno, salte si observas que no tienen adecuados protocolos y si las mesas están muy cercanas. No te quites el cubrebocas, ni aunque tengas sana distancia, come y te lo vuelves a poner. No acudas a áreas de fumadores. Trata de no hacer comidas familiares, pero si se juntan usen cubrebocas. Nunca consumas alimentos en lugares públicos, ni helados, obvio.

Si estuviste en contacto con una persona positiva y no tienes síntomas, no te hagas la prueba, lo más probable es que salga un falso negativo, mejor aíslate 2 semanas y realiza únicamente actividades esenciales. Si vives con un familiar con Covid avisa a tus jefes y, si eres el patrón, permite que el empleado se vaya a casa pues puede ser portador asintomático.

Aún es posible vencer al Covid-19, hagámoslo con inteligencia, ahora es momento que los jóvenes nos quedemos en casa, somos la nueva población en riesgo.