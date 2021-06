¿Estoy recibiendo un buen tratamiento para Covid?

Estos días se han tornado tormentosos, podría afirmar que estamos viviendo la peor etapa desde que empezó la pandemia, en donde los afectados no requieren comorbilidades para complicarse, solo basta con ser joven y no estar completamente vacunado. Es muy probable que una nueva cepa esté circulando con mucha fuerza en nuestra entidad, pero esto no es secreto, abiertamente el Secretario de Salud ha advertido que el gobierno se encuentra en su búsqueda.

Para este nuevo rebrote hay datos muy importantes para entender. El primero es esencial, la Covid-19 nunca empieza como una enfermedad grave, el paciente no debuta dejando de respirar, así que puedes dejar el oxímetro a un lado. Los pacientes que llegan graves se debe a que una semana antes ya tenían síntomas, pero pensaron que era un catarro, no le dieron importancia o no fueron adecuadamente atendidos desde un inicio. ¿Y cómo sé que me están tratando adecuadamente? Ya está claro que la idea de un tratamiento únicamente sintomático quedó en el pasado y que los nuevos estudios apuntan a la necesidad de prevenir la respuesta inflamatoria sistémica que genera el daño pulmonar y vascular.

También se sabe con claridad que la Azitromicina no funciona en la Covid causando más daño que beneficio y que, la Ivermectina, no ha sido bien estudiada en humanos así que su uso es controversial. También sabemos que los antibióticos en etapa leve son innecesarios al igual que los esteroides inyectados y que las nebulizaciones en casa, además de no tener utilidad, están contraindicadas por volverse un foco de transmisión para la vivienda del paciente. También sabemos que es mejor prevenir que lamentar y, por tanto, es importante que un médico revise tus pulmones entre el séptimo y décimo día de la enfermedad, las videollamadas en esta etapa no funcionan, ya que en ese periodo empiezan las neumonitis, cuyo diagnóstico se hace en persona y que, si se detecta a tiempo, se puede iniciar una terapia con desinflamatorios potentes antes de que la inflamación sea tanta en los pulmones al grado de que el paciente deje de respirar.

Durante más de un año, he atendido pacientes leves y muy severos, tanto en la Clínica de Mérida como en los domicilios, encontrando que, un tratamiento oportuno puede hacer que el paciente se libere de la gravedad. Incluso, me he percatado de la buena respuesta de los pacientes graves al estar en casa, en su propia cama, con su familia, aunque claro, con tanque de oxígeno, medicamentos intravenosos y un seguimiento estrecho por el personal de salud.

Que no haya camas en los hospitales no es el fin del mundo, aún se pueden tratar en casa, eso sí, no es económico, pero es una opción cuando las cosas se ponen difíciles, aunque, por supuesto, lo ideal es evitar la complicación.