El mundo le ha dado la vuelta entera al sol, eso significa un Año Nuevo, es en realidad un fin astronómico, una manera de comprender los calendarios de forma muy sencilla, pero la Tierra rota a diario, la vuelta podríamos decir que inicia en cualquier periodo del año, a final de cuentas se mueve siempre, aún así, en estas fechas hay algo especial, algo que nos motiva a tener proyectos, a desearnos lo mejor unos a otros y eso no es la vuelta del planeta al Sol, sino el pensamiento colectivo de prosperidad. El Año Nuevo está en nuestra mente que nos invade de una esperanza de que las cosas puedan ser mejor, es el momento en donde nuestro cerebro marca un final para ciclos internos que requieren cerrarse y nos abre perspectivas para explorar nuevos horizontes.

A diferencia de la Navidad, en el Año Nuevo no hay regalos, no hay muchas canciones para la vuelta al Sol, no es un evento de mercadotecnia completo, pero aún así sacamos nuestras mejores galas, tomamos vino, nos abrazamos y brindamos. Repito, todo está en nuestra mente y, con ello, me dirijo al punto que deseo darle a entender en este primer domingo de la vuelta al Sol: el Año Nuevo está dentro de ti y lo puedes repetir las veces que quieras.

Los ciclos se pueden abrir y cerrar a tu antojo, los proyectos, los propósitos, no requieren esperar al primero de enero, puedes fijarlos en cualquier otra fecha. No hay poderes mágicos en ninguna vuelta, pero sí en el pensamiento positivo que tienes de que el 2022 será un mejor año. ¡Imagina que increíble sería tu vida si pudieras tener este mismo pensamiento de éxito todos los días! ¿En qué mundo estaríamos si pudiéramos reunirnos con las personas que queremos a diario para darnos buenos deseos? ¿Para qué esperar al primero de enero para decirle a alguien que lo quieres?

Vivamos un Año Nuevo todos los días, miremos el lado positivo constantemente dentro de este mundo que necesita equilibrio. Le deseo una nueva bella vuelta al Sol, la de mañana, la de pasado mañana y bueno, la de hoy. Deseo que a diario permanezca esta esperanza positiva de que todo estará bien, donde el cuidado personal no decaiga y que la esperanza de que a diario tengamos un día mejor siempre prospere.