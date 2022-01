Ómicron, la nueva variante, ha llegado con todo y aunque el panorama aún es incierto, pinta con probabilidades de ser la ola final. Algunos estudios preliminares arrojan que podría llegar a otorgar una inmunidad más extendida. Además, se presenta como una enfermedad más contagiosa, pero con menor gravedad para los vacunados. Pero no solo es eso, sino que no todos los pacientes con Covid tienen Ómicron, también están otras variantes más mortíferas ahí afuera.

Tratando de darme a explicar lo mejor posible, redacto a continuación qué sabemos sobre la Covid-19, su tratamiento, el periodo de contagio, entre otros aspectos relevantes.

La Covid-19 (es LA y no EL) se trata de una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2. Los virus son seres no vivos, proteínas. El SARSCoV-2 es una partícula de ARN, al que podríamos llamar “un fragmento del ADN”. En nuestro ADN tenemos la información con la cual la célula funciona, cuando el SARS-CoV-2 entra a nuestra célula, invade y modifica el ADN generando una nueva información: inflamar.

El lugar por donde entra Ómicron, el cual es una variante del SARS-CoV-2, debido a que los virus, al entrar en cada cuerpo cambian, es la garganta. Como cada persona tiene un ADN distinto también tendrá entonces un Covid diferente.

Como dije, esta enfermedad causa inflamación: si se inflama la garganta duele, da comezón y genera tos; si se inflaman los músculos y articulaciones entonces duele todo el cuerpo, nos sentimos cansados, agotados. Si se inflaman los alvéolos (donde entra el oxígeno al cuerpo) entonces dejamos de respirar y si se inflaman los vasos sanguíneos se producen coágulos que se pueden ir al corazón y nos daría un infarto, o al cerebro y nos daría una “embolia”; entre otros. Por tanto, la Covid-19 no es un padecimiento respiratorio, es una enfermedad inflamatoria multisistémica y hay que tratarla como tal, no solo con paracetamol y no usando los remedios caseros que conocemos para los catarros. De hecho, los ácidos como el jugo de naranja, no están indicados en esta enfermedad, pues el virus se reproduce más en estos medios.

El tratamiento completo debe de basarse en tres puntos, disminuir síntomas, limitar la inflamación y evitar la generación de coágulos. Como no es una enfermedad bacteriana no lleva antibióticos, es más, la primera página de la guía de práctica clínica dicta medicamentos no indicados: azitromicina, oseltamivir, colchicina, hidrocloroquina, vitamina C o cualquier antibiótico, entre otros.

Vencer al virus está en tus manos, en el reposo que hagas y en la atención que busques. No te dejes llevar por promociones de salud, laboratorios nuevos y médicos no experimentados. Pregunta antes a tu doctor si tiene experiencia en Covid-19 o si está certificado en su tratamiento, pues no hay ninguna especialidad que se encargue de la Covid-19, es una enfermedad nueva.

Cuídate y venceremos, ¡ah! Y no dejes jamás tu KN95, el único cubrebocas que sirve casi al 100%