Llegan a la consulta muchos de esos, varios como segunda vez, pacientes que previamente pasaron por otro médico el cual les diagnosticó faringitis. Quiero ser franco… No concibo, no comprendo, no puedo creer, cómo puede un médico en plena ola diagnosticar catarro o faringitis sin haber pedido una prueba de Covid, incluso mucho menos cuando resulta que hay tantas pruebas dando falsos negativos y tantísimos casos por doquier. Estos pacientes, si se van con la finta de que en verdad tienen un catarro, salen a la calle, vuelven al trabajo, visitan a sus abuelitos y propagan la enfermedad, todo por un mal diagnóstico y eso, si es que la persona está vacunada y con buenas defensas, pero la mayoría de los pacientes que veo que ya se han agravado, suelen haber pasado por un médico que no los diagnosticó adecuadamente y esto llevó a que el paciente no repose. Por favor, colegas, descarten SARS-CoV-2, piensen primero en esta enfermedad y luego en las enfermedades de antes. Incluso, recuerden que los falsos negativos están a la orden del día, si tu paciente tiene fiebre, no es catarro, acuérdense que el catarro no da calentura, pero la Covid-19, la influenza y el dengue sí.

Recuerden también que la Covid leve no requiere antibióticos, menos unos monstruosos como ceftriaxona, ni esteroides inyectados, estos los dejamos para los casos severos, en especial en medio de una población donde la diabetes abunda. Una enorme causa de complicación en el coronavirus en los pacientes diabéticos es haberles dado esteroides sin un adecuado criterio.

Amigos lectores, cuidado, no cualquier persona trata la Covid-19, si te topas con un médico que te da azitromicina, colchicina o hidrocloroquina, ¡huye despavorido!, primero está tu salud, ¡tu vida! Pero ¿ésta vale 40 pesos? Recuerda que lo barato sale caro, lo gratis peor. Si no eres capaz de hacerte un corte de cabello de 50 pesos porque te lo dejarán feo, ¿qué esperas con una consulta gratuita?

Con la salud no se juega, acércate a quienes se encuentran con el respaldo de alguna institución, son muchos los médicos certificados y otro gran tanto los que tienen experiencia en los temas. Que digan que la Covid está leve, no es porque en realidad lo sea, no para todos.

Si tienes síntomas de Covid, aíslate, piensa que es coronavirus, a menos que tengas una PCR negativa. Por ahora, todos podemos considerar que hemos estado en contacto con algún positivo.