Caen en picada los casos de Covid-19, pero eso no significa que bajemos la guardia, en especial si no se han contagiado. Tampoco significa que la vacunación no sea importante, pues ha sido é,sta la que nos ayudó a salir adelante.

Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, el 70% de los fallecidos por Covid-19 se debió a que no tenían el esquema de vacunación completo, información que creo completamente después de haber visto tantos casos en este mes y medio que duró la ola de Ómicron, en la cual pude observar que los pacientes que se complicaban o que mostraban indicios de empezar a empeorar no tenían vacunas. La ventaja para los no vacunados fue que ya sabemos el tratamiento a llevar, aunque en algunos casos (cuando se estaban complicando) resultaba bastante costoso.

Pese a que los casos bajan, los destrozos del coronavirus aún continúan, ya que según la CDC 10% de los pacientes que cursaron con la enfermedad tanto leve como grave presentarán alguna secuela, las cuales van desde una tos persistente hasta el uso de oxígeno de por vida. A los síntomas post-Covid se le ha llamado con terminología médica como Covid post-agudo o Covid prolongado y la mayoría de las secuelas van a requerir de cuidados médicos.

Una de las secuelas que más preocupa a los médicos y a la población en general son los síndromes inflamatorios multisistémicos (MIS), los cuales pueden presentar tanto los adultos como los niños. En el caso de los pediátricos, aunque es menos común que en los adultos, se manifiesta incluso 40 días después de haber cursado con el virus. No siempre es grave, pero sí puede provocar falta de concentración, olvidos, depresión, ansiedad, tos o inquietud. Mismos que, al afectar en la vida escolar o en la laboral (adultos), resulta ser una gran carga que obliga al paciente a acudir al médico, a veces siendo un poco tarde. Por lo anterior, el mismo Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomienda que todo aquel que padeció de Covid-19 se realice un Check Up médico y, que quien presentó la enfermedad de manera moderada o grave, lleven un control muy estrecho con su médico familiar. Por lo anterior, algunos médicos e instituciones han preparado paquetes de Check Up para la atención de sus pacientes.

Por mi parte, ofrezco una consulta especial para los pacientes post-Covid, donde realizaremos una evaluación neurológica y psicológica, en especial debido a que más del 60% de las secuelas resultan de esa área. Además, realizo una exhaustiva evaluación del sistema respiratorio y algunos estudios de laboratorio importantes, dado que algunos pacientes cursan con descontrol de la glucosa, falla renal e incluso elevaciones de ácido úrico en el post-Covid y, por último, efectúo una electrocardiografía para conocer la función del corazón, en especial a sabiendas de que la principal causa de muerte por SARS-CoV-2 no son los problemas respiratorios, sino los vasculares y cardíacos. De esta manera el paciente se podrá saber listo para continuar su vida diaria y regresar a hacer ejercicio sin temor de acarrear un mal.