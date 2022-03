Que no se nos olvide que en la guerra no existen buenos, pues como mi mamá siempre me ha dicho, “si uno no quiere, dos no pelean”.

Que no se nos olvide que la televisión y ahora las redes sociales pueden transformar algo pequeño en grande y algo gigante en minúsculo, incluso pueden hacernos pensar cosas que realmente no existen, en especial si estamos desinformados.

Que no se nos olvide que la Covid-19 no ha dejado de existir solamente porque no se comente tanto como antes y que aunque el semáforo es, supuestamente verde, no significa que alteremos las reglas de convivencia llenando los bares, las plazas y antros.

Que no se nos olvide que debemos mantenernos en guardia, que el cubrebocas es la defensa más grande que tenemos. Pues parece que ya agarramos confianza y nos lo quitamos no sin antes decir: lo bueno es que ya estamos en semáforo verde y sin problemas.

Que no se nos olvide que, aunque la noticia de primera plana diga Ucrania, tú vives en México y que en las otras planas hablarán sobre tu país y lo que aquí está ocurriendo, en especial ahora que los gobernantes aprovechan que la atención está en otra parte para hacer sus fechorías.

Que no se nos olvide que aunque hay guerra afuera también la tenemos en casa, que el daño que el narcotráfico causa es una batalla constante que nos afecta aquí en la esquina y que, aunque las narco series estén buenísimas, en realidad hay vidas afectadas dentro de una verdad desgarradora.

En estos últimos días la mente de casi toda la gente está dispersa, soñando en las próximas vacaciones probablemente, pero olvidando que tenemos que vivir el presente, el aquí, levantar la cabeza y hacer consciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, de cuánto podemos hacer.

Que no se nos olvide la importancia que tienes en este mundo, que después de Dios eres lo primero y que tu felicidad se expande, se contagia.

Y por último, que no se nos olvide que… por olvidar… hemos perdido bastante.