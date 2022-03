¿Qué sigue con la pandemia, ya se va a acabar?

Es curioso que ya todo México esté en semáforo verde, en especial dado qué hay un puente vacacional sobre nosotros. Digo curioso, pues los que seguimos el curso de la pandemia ya nos sabemos de memoria que el Gobierno actualizará a verde siempre que haya un periodo vacacional, también sabemos qué sucederá después, aumentarán los casos y con ello las muertes.

En cuanto a este puente, el panorama pinta diferente y eso me alegra, pues aunque el recontagio de Ómicron es mucho mayor que con Delta, el tener la vacuna nos protege incluso hasta 3 veces más (durante un período desconocido), así que los casos para quienes ya tuvieron esa variante y están vacunados serán casi nulos por la cercanía a la ola anterior, repito, al menos en este puente, pero no será así para las vacaciones de Semana Santa que ya se acercan.

La vacunación, como ya comenté, abre buenas probabilidades para ir superando la pandemia, así como seguir con las reglas de sanidad como el uso de cubrebocas y lavado de manos. El problema es que la vacunación se ha tornado más lenta que antes en nuestro Estado y que son muchas las personas que siguen renuentes. La primera causa que suelen los pacientes darme es que se hicieron muy rápido, pero bueno, se necesitaba de esa rapidez. Aunque también es necesario recordar que ya todas las vacunas fueron reestructuradas y que ya pasó bastante tiempo desde su creación para decir que casi todas son seguras. Incluso, ya hay 3 marcas que están completamente aprobadas, ya no solamente como “uso de emergencia”. La segunda premisa, por la cual algunos no quieren vacunarse, es porque dicen que contiene fetos o niños fallecidos, pero no es así, se los asegura un médico católico y muy comprometido con la vida. Las vacunas se hacen de manera sintética o en algunos casos empleando virus atenuados. La tercera premisa dicta que si tienen alergias no deben de ponérselas. Ninguna de las vacunas contiene huevos, látex ni conservantes. Las vacunas contra el Covid-19 no contienen metales como hierro, níquel, cobalto, litio ni aleaciones de tierras raras. Tampoco contienen productos manufacturados como artículos de microelectrónica, electrodos, nanotubos de carbono ni semiconductores de nanocableado.

Con lo anterior hay varios caminos: 1. Que la población no vacunada se anime a hacerlo y eso extienda la inmunidad de rebaño al grado de que no nos volvamos a contagiar en mucho tiempo y verdaderamente acabemos la pandemia. 2. Que ya no haya puentes ni vacaciones, se sancione fuertemente a los turistas que no cumplan las reglas de sanidad y con eso acabamos con la pandemia. 3. Que todo siga igual y tendremos una nueva ola igual de fuerte en número de contagios, económicamente devastadora como en enero, pero menos fuerte en mortalidad, ya que matará únicamente a los no vacunados.

La ventaja es que ya hay médicos con experiencia y otros tantos más certificados en esta enfermedad. Si tiene alguna duda o desea una consulta, llame a mi consultorio de 7:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes para que podamos dialogar: 9995181031.